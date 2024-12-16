Кейт Міддлтон та принц Вільям приймають рішення, яке може "струхнути" королівську сімʼю, — ЗМІ

Первісток подружжя закінчує навчання в школі Ламбрук. Принц Джордж — майбутній король Великої Британії.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон мають прийняти важливе рішення щодо свого старшого сина принца Джорджа, яке може сильно вплинути на королівську родину. Про це пише Mirror.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї наразі відвідують школу Ламбрук у Віндзорі. Оскільки навчальний заклад приймає дітей лише до 13 років, принцу та принцесі Уельським незабаром доведеться вибирати, де їхній 11-річний первісток буде продовжувати навчання.

Майбутні король і королева Великої Британії можуть дотримуватися монарших традицій, а можуть вирішити "потрясти" родину. І Кейт, і Вільям відвідували школи-інтернати: принц Уельський навчався в престижному Ітонському коледжі разом зі своїм братом принцом Гаррі, а Кетрін навчалася в коледжі Мальборо.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з принцом Джорджем Фото: Getty Images

Королівська авторка Кеті Ніколлс пояснила, що і Кейт, і Вільям цінують традиції та самі мали позитивний досвід у школах-інтернатах. Головне питання полягає в тому, чи обрали б вони одностатеве середовище, як Ітон, чи спільне навчання.

З іншого боку, королівський експерт Річард Палмер припустив, що принц і принцеса Уельські можуть "похитнути ситуацію", відправивши Джорджа до державної школи, як і більшість дітей його віку.

"Особисто я вважаю дуже прикрим, що наш майбутній глава держави фактично не навчається в державній школі. І я вважаю, що це було б фантастично, якби це сталося", — сказав він.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, який свій образ Кейт Міддлтон вважає найгіршим.

Також Фокус писав про те, чому Кейт Міддлтон може стати королевою раніше.