Кейт Миддлтон и принц Уильям принимают решение, которое может "встряхнуть" королевскую семью, — СМИ

Первенец супругов заканчивает обучение в школе Ламбрук. Принц Джордж — будущий король Великобритании.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон должны принять важное решение относительно своего старшего сына принца Джорджа, которое может сильно повлиять на королевскую семью. Об этом пишет Mirror.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сейчас посещают школу Ламбрук в Виндзоре. Поскольку учебное заведение принимает детей только до 13 лет, принцу и принцессе Уэльским вскоре придется выбирать, где их 11-летний первенец будет продолжать обучение.

Будущие король и королева Великобритании могут придерживаться монарших традиций, а могут решить "потрясти" семью. И Кейт, и Уильям посещали школы-интернаты: принц Уэльский учился в престижном Итонском колледже вместе со своим братом принцем Гарри, а Кэтрин училась в колледже Мальборо.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Джорджем Фото: Getty Images

Королевский автор Кэти Николлс объяснила, что и Кейт, и Уильям ценят традиции и сами имели положительный опыт в школах-интернатах. Главный вопрос заключается в том, выбрали бы они однополую среду, как Итон, или совместное обучение.

С другой стороны, королевский эксперт Ричард Палмер предположил, что принц и принцесса Уэльские могут "пошатнуть ситуацию", отправив Джорджа в государственную школу, как и большинство детей его возраста.

"Лично я считаю очень досадным, что наш будущий глава государства фактически не учится в государственной школе. И я считаю, что это было бы фантастически, если бы это произошло", — сказал он.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, какой свой образ Кейт Миддлтон считает худшим.

Также Фокус писал о том, почему Кейт Миддлтон может стать королевой ранее.