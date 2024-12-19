Кейт Миддлтон показала рождественскую открытку после года борьбы с раком (видео)

Традиционно члены монарших семей делятся семейными кадрами накануне новогодних праздников. Кейт и Уильям пожелали поклонникам "счастливого Рождества".

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон выпустили свою рождественскую открытку 2024 года. Обращение к своим поклонникам накануне праздников пара оставила в соцсетях.

Кейт и Уильям порадовали поклонников выпуском своей рождественской открытки 2024 года, на которой изображена пара и их трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. На внутренней стороне открытки было написано: "Желаем вам счастливого Рождества и Нового года".

Поклонники с радостью отреагировали на релиз открытки после тяжелого года для семьи Уэльских.

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"Я люблю королевскую семью, "С Рождеством, принц Уильям и принцесса Кейт, надеюсь, что этот год принесет здоровье и счастье вашей семье и вас ждет лучшее будущее", — пишут пользователи сети.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Снимок, который выбрали Кейт и Уильям, был сделан в Норфолке, Англия. Его можно было увидеть в видео, опубликованном Уэльскими в сентябре, в котором Кэтрин объявила, что закончила курс химиотерапии.

В начале 2024 года у жены принца Уильяма диагностировали рак после плановой операции на брюшной полости. Поэтому в течение 12 месяцев она довольно редко появлялась на публике.

Напомним, вернется ли Кейт Миддлтон к прежней жизни после лечения рака.

Также Фокус писал о вероятности примирения Кейт Миддлтон с принцем Гарри и Меган Маркл.