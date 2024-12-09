Король Чарльз III и королева Камилла представили рождественскую открытку (фото)

Этот год был особенно тяжелым для суверена. В начале 2024 ему диагностировали рак.

Королевская семья Великобритании представила рождественскую открытку 2024 года. Снимок опубликовали на странице монархов в Instagram.

Автором кадра стала фотограф Милли Пикингтон, которая не впервые снимает королевскую семью.

"Рождество приближается... Их Величества рады поделиться нынешней рождественской открыткой, сделанной Милли Пикингтон в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года", — отметила пресс-служба британского суверена.

На фото королева Камилла позировала в синем платье с длинными рукавами. Между тем онкобольной король Чарльз III предстал в сером деловом костюме с белой рубашкой и галстуком.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", — написано на открытке монархов.

Рождественская открытка британской королевской семьи

Отметим, что король Чарльз III стал британским монархом сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Однако официальная коронация состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. На событие даже прибыли гости из Украины — Елена Зеленская и Денис Шмыгаль. Королеву Камиллу также короновали в тот день.

Этот год был особенно тяжелым для монаршей семьи, ведь в начале 2024 королю Чарльзу диагностировали рак. Впоследствии о таком же диагнозе стало известно и от его невестки Кейт Миддлтон. Впрочем, тип онкологии двух монарших персон не раскрывается.

Напомним, Кейт Миддлтон дала редкий комментарий о лечении онкологии.

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