Король Чарльз ІІІ та королева Камілла представили різдвяну листівку (фото)

Цей рік був особливо важким для суверена. На початку 2024 йому діагностували рак.

Королівська сімʼя Великої Британії представила різдвяну листівку 2024. Знімок опублікували на сторінці монархів в Instagram.

Автором кадру стала фотографка Міллі Пікінгтон, яка не вперше знімає королівську сімʼю.

"Різдво наближається… Їхні Величі раді поділитися цьогорічною різдвяною листівкою, зробленою Міллі Пікінгтон у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року", — зазначила пресслужба британського суверена.

На фото королева Камілла позувала в синій сукні з довгими рукавами. Тим часом онкохворий король Чарльз ІІІ постав у сірому діловому костюмі з білою сорочкою та краваткою.

"Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року", — написано на листівці монархів.

Різдвяна листівка британської королівської родини

Зазначимо, що король Чарльз ІІІ став британським монархом одразу після смерті своєї матері, королеви Єлизавети ІІ, 8 вересня 2022 року. Проте офіційна коронація відбулася 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. На подію навіть прибули гості з України — Олена Зеленська та Денис Шмигаль. Королеву Каміллу також коронували в той день.

Цей рік був особливо важким для монаршої родини, адже на початку 2024 королю Чарльзу діагностували рак. Згодом про такий самий діагноз стало відомо і від його невістки Кейт Міддлтон. Втім, тип онкології двох монарших персон не розкривається.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон дала рідкісний коментар про лікування онкології.

Також Фокус писав про різдвяну листівку княжої родини Монако.