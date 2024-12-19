Кейт Міддлтон показала різдвяну листівку після року боротьби з раком (відео)

Традиційно члени монарших родин діляться сімейними кадрами напередодні новорічних свят. Кейт та Вільям побажали прихильникам "щасливого Різдва.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон випустили свою різдвяну листівку 2024 року. Звернення до своїх прихильників напередодні свят пара залишила в соцмережах.

Кейт і Вільям порадували шанувальників випуском своєї різдвяної листівки 2024 року, на якій зображено пару та їхніх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. На внутрішній стороні листівки було написано: "Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року".

Шанувальники з радістю відреагували на реліз листівки після важкого року для родини Уельських.

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"Я люблю королівську сім’ю, "З Різдвом, принце Вільяме і принцесо Кейт, сподіваюся, що цей рік принесе здоров’я та щастя вашій сім’ї та на вас чекає найкраще майбутнє", — пишуть користувачі мережі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Знімок, який вибрали Кейт і Вільям, був зроблений у Норфолку, Англія. Його можна було побачити у відео, опублікованому Уельськими у вересні, у якому Кетрін оголосила, що закінчила курс хіміотерапії.

На початку 2024 року у дружини принца Вільяма діагностували рак після планової операції на черевній порожнині. Тому впродовж 12 місяців вона доволі рідко зʼявлялася на публіці.

Нагадаємо, чи повернеться Кейт Міддлтон до попереднього життя після лікування раку.

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