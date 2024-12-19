Кейт Міддлтон готова примиритися з принцом Гаррі і Меган Маркл, — ЗМІ

Стосунки між монаршими родичами останні роки доволі напружені. Втім, магія Різдва може все змінити.

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Кейт Міддлтон може "простягнути оливкову гілку примирення" принцу Гаррі та Меган Маркл цього Різдва, за словами колишнього співробітника королівської сім’ї. Про це пише GB News.

Вважається, що герцог і герцогиня Сассекські не спілкуються з принцом і принцесою Уельськими, оскільки вони відмовилися від офіційних королівських обов’язків у січні 2020 року.

Дружина принца Вільяма говорила про прощення в листі, яким вона поділилася перед щорічною службою різдвяних колядок у Вестмінстерському абатстві, яку деякі шанувальники королівської сім’ї сприймали як оливкову гілку для Гаррі.

Колишній дворецький короля Чарльза, Грант Гаррольд, припустив, що Кейт могла б зв’язатися з парою, яка живе в Каліфорнії, і, можливо, поговорити з ними через FaceTime під час Різдва.

"Я вірю, що Кетрін звернеться до Гаррі та Меган і побажає їм щасливого Різдва, і я думаю, що Гаррі та Меган самі, можливо, звернуться", — сказав ексдворецький.

Меган Маркл та Кейт Міддлтон на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

"У Різдві є щось магічне, що повертає родини разом. Я хотів би думати, що вони всі спілкуватимуться, незалежно від того, чи буде це робитися за допомогою текстових повідомлень чи FaceTime – я хотів би думати про FaceTime, але це те, чого ми ніколи не дізнаємося", — зазначив Гаррольд.

Повідомляється, що цього року принц Гаррі і Меган Маркл не були запрошені королем Чарльзом до маєтку Сандрінгем у Норфолку, де королівська родина традиційно проводить Різдво. Вони залишаться в Каліфорнії з двома дітьми, п’ятирічним Арчі та трирічною Лілібет.

Різдвяна листівка принца Гаррі та Меган Маркл 2024

Нагадаємо, Кейт Міддлтон ніколи не повернеться до попереднього життя після боротьби з раком.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон та принца Вільяма, яке може порушити традиції королівської родини.