Кейт Миддлтон готова примириться с принцем Гарри и Меган Маркл, — СМИ

Отношения между монаршими родственниками последние годы довольно напряженные. Впрочем, магия Рождества может все изменить.

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Кейт Миддлтон может "протянуть оливковую ветвь примирения" принцу Гарри и Меган Маркл в это Рождество, по словам бывшего сотрудника королевской семьи. Об этом пишет GB News.

Считается, что герцог и герцогиня Сассекские не общаются с принцем и принцессой Уэльскими, поскольку они отказались от официальных королевских обязанностей в январе 2020 года.

Жена принца Уильяма говорила о прощении в письме, которым она поделилась перед ежегодной службой рождественских колядок в Вестминстерском аббатстве, которую некоторые поклонники королевской семьи воспринимали как оливковую ветвь для Гарри.

Бывший дворецкий короля Чарльза, Грант Гаррольд, предположил, что Кейт могла бы связаться с парой, которая живет в Калифорнии, и, возможно, поговорить с ними через FaceTime во время Рождества.

"Я верю, что Кэтрин обратится к Гарри и Меган и пожелает им счастливого Рождества, и я думаю, что Гарри и Меган сами, возможно, обратятся", — сказал экс-дворецкий.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

"В Рождестве есть что-то магическое, что возвращает семьи вместе. Я хотел бы думать, что они все будут общаться, независимо от того, будет ли это делаться с помощью текстовых сообщений или FaceTime — я хотел бы думать о FaceTime, но это то, чего мы никогда не узнаем", — отметил Гаррольд.

Сообщается, что в этом году принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены королем Чарльзом в поместье Сандрингем в Норфолке, где королевская семья традиционно проводит Рождество. Они останутся в Калифорнии с двумя детьми, пятилетним Арчи и трехлетней Лилибет.

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл 2024 года

Напомним, Кейт Миддлтон никогда не вернется к прежней жизни после борьбы с раком.

Также Фокус писал о решении Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которое может нарушить традиции королевской семьи.