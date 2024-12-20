Кейт Міддлтон пропустила різдвяний обід короля Чарльза: у чому причина

Щороку монарх збирає найближчих людей перед Різдвом у Букінгемському палаці. Після цього вони їдуть до Сандрінгему.

Related video

Кейт Міддлтон і принц Вільям пропустили різдвяний обід короля Чарльза ІІІ. Про це пише People.

Британський монарх починає святкування Різдва на своєму щорічному передріздвяному обіді в палаці, але не всі близькі люди були присутні.

Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні троє дітей, принц Джордж, 11, принцеса Шарлотта, 9, і принц Луї, 6, не прийшли на цьогорічні урочистості в Букінгемському палаці в четвер, 19 грудня. Пара та їхні діти вже в Норфолку, Англія, напередодні традиційного королівського святкування Різдва в маєтку Сандрінгем.

Тим часом 76-річний король Чарльз ІІІ прийняв кількох членів королівської родини на різдвяний обід, зокрема, свого молодшого брата принца Едварда та його дружину Софі, герцогиню Единбурзьку, принцесу Євгенію та принцесу Беатріс, принцесу Анну з чоловіком.

Король Чарльз організував передріздвяний обід

Брат Чарльза принц Ендрю та Сара Фергюсон скасували свою появу на різдвяному обіді.

Різдвяний обід королівської сім’ї – це приватна сімейна зустріч, і традиція, яку король Чарльз продовжив із часів правління своєї покійної матері, королеви Єлизавети ІІ. Десятки членів родини збираються приблизно за тиждень до Різдва на святкову трапезу в Букінгемському палаці в Лондоні. Звідти покійна королева прямувала до Сандрінгему, свого приватного маєтку в сільській місцевості Норфолка, і виходила до церкви Святої Марії Магдалини на Різдво зі своєю родиною.

Нагадаємо, чи повернеться Кейт Міддлтон до попереднього життя після лікування раку.

Також Фокус писав про різдвяну листівку родини Уельських.