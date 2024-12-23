Кейт Міддлтон готується до ролі королеви, — ЗМІ

Останній рік був важким для родини Уельських. І Кейт Міддлтон, і її свекру, королю Чарльзу ІІІ, діагностували онкологію.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям готуються до своїх ролей короля та королеви. Про це пише Page Six.

Цього року подружжя зі своїми дітьми пропустили традиційний святковий обід у Букінгемському палаці з королем Чарльзом ІІІ та рештою монаршої сім’ї. Замість цього вони прибули в Анмер-Голл у Норфолку після того, як друг сім’ї сказав, що це був "неймовірно важкий час".

Останні 12 місяців Кетрін боролася з раком. Наразі принцеса закінчила хіміотерапію, і пара перебуває вдома зі своїми дітьми, 11-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою та 6-річним принцом Луї.

"Ніхто не міг очікувати того, що цей рік приніс принцу і принцесі Уельським. Для них дуже важлива сім’я, а діти є центром їхнього всесвіту", — каже інсайдер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

"Вони хотіли почати святкувати раніше. Вони зосереджені на цьому різдвяному [сезоні] на тому, щоб бути з родиною вдома, а потім приєднатися до решти сім’ї Віндзорів на Різдво. Принц Уельський сказав, що це був найважчий рік у його житті", — додав близький друг родини.

За словами інсайдера, хворій Кейт Міддлтон стає все краще, оскільки вона все частіше виходить на публіку.

Зокрема, наразі Кейт і Вільям живуть із усвідомленням того, що вони потенційно лише в одному кроці від того, щоб стати королем і королевою, особливо тому, що король Чарльз продовжує лікування від раку.

"Кетрін готова стати королевою, як ніколи", — сказав історик Г’юго Вікерс.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

"Він (король Чарльз, — ред.) виглядає досить виснаженим зблизька, червоніє навколо очей і схуднув", — сказав один королівський інсайдер, який нещодавно бачив суверена.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон пропустила обід у Букінгемському палаці.

Також Фокус писав про різдвяну листівку родини Уельських.