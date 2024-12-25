Кейт Миддлтон будет праздновать Рождество с 45 членами королевской семьи (фото)

Принцесса Кейт порадовала поклонников, появившись на праздничной службе в Сандрингеме. Ее сопровождали принц Уильям и трое ее детей.

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Кейт Миддлтон вышла в свет, посетив рождественскую службу в Сандрингеме вместе с прочими членами королевской семьи. Это первое Рождество принцессы Уэльской после того, как она сообщила, что заболела раком. И поклонники принцессы были рады ее увидеть рядом с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Об этом пишет Daily Mail.

Рождественская служба в Сандрингеме

Кейт сопровождали ее дети: принцессы Шарлотта и принцы Луи и Джордж.

76-летний Чарльз и 77-летняя королева Камилла прошли пешком короткое расстояние от Сандрингемского дворца до церкви Святой Марии Магдалины мимо толпы фанатов.

Король Чарльз и королева Камилла Фото: Getty Images

Уильям шел рука об руку с Шарлоттой, а Кейт, одетая в зеленое пальто и шляпку, улыбалась толпе. Для своего выхода в свет она выбрала старинные серьги, маленькую шляпку с бантом и зеленое пальто созданном Сарой Бертон для Alexander McQueen, которое она надевала уже в прошлом году.

У Кейт Миддлтон был трудный год борьбы с раком, но она выглядела здоровой и счастливой, когда шла в церковь.

Кейт Миддлтон с семьей Фото: Getty Images

На прошлой неделе принц Уильям заявил, что с нетерпением ждет возможности провести Рождество с 45 членами своей семьи "в одной комнате", поскольку в качестве главнокомандующего полковника он посетил сезонное мероприятие для семей 1-го батальона Мерсийского полка в Булфорде, Уилтшир.

Однако опальный 64-летний принц Эндрю, младший брат короля Чарльза не будет присутствовать на торжествах королевской семьи.

Последние два года подряд он присоединялся к семье в церкви, но, как сообщается, в этом году готовится провести Рождество со своей бывшей женой Сарой, герцогиней Йоркской.

Приглашенные в Сандрингем могут рассчитывать на сочетание традиционных развлечений и обмен подарков.

Известно, что члены королевской семьи открыли свои подарки в канун Рождества, отдавая дань уважения немецкому происхождению семьи.

Они обычно раскладывают свои подарки на высоких столиках и обмениваются ими за чаепитием.

Известно, что они любят дарить друг другу необычные подарки, обычно покупая недорогие, но забавные вещицы, вместо того чтобы тратить много денег на большие, роскошные подарки. Например, принц Уильям как-то подарил своей покойной бабушке королеве Елизавете пару туфель с ее собственным портретом.

Также к королю и королеве присоединились герцог и герцогиня Эдинбургские, и беременная принцесса Беатрис, с мужем Эдоардо Мапелли Моцци и своим пасынком Кристофером Вульфом.

Принцесса Беатрис с мужем и пасынком Фото: Getty Images

Леди Чатто, дочь покойной принцессы Маргарет, также присутствовала. После службы в церкви, все приглашенные вернулись к традиционному обеду из жареной индейки и гарниров.

По словам бывшего шеф-повара королевы Елизаветы II Даррена Макгрейди, который часто обслуживал Рождество в Сандрингеме в 1980-х и 1990-х годах, они сядут за стол и будут готовы к трапезе ровно в 13:15.

Напомним, Кейт Миддлтон готовится к роли королевы Великобритании.

Также Фокус писал о рождественской открытке принца Уильяма и Кейт Миддлтон.