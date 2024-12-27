Трезвое Рождество: какое суровое правило никогда не нарушает Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская, как и прочие члены королевской семьи, никогда не злоупотребляет алкоголем, даже когда празднуют Рождество.

Related video

Король Чарльз и королева Камилла на Рождество устроили праздничный пир в Сандрингеме, но есть одна вещь, которую королевская семья делать не будет. Королевская семья, а также принцесса Кейт Миддлтон, соблюдают строгий этикет. Об этом пишет HELLO!

Король Чарльз и королева Камилла приняли старших членов королевской семьи и их детей в Сандрингеме на это Рождество. Королевская семья наслаждалась ежегодным походом в церковь Святой Марии Магдалины, за которым последовал традиционный рождественский ужин со всеми атрибутами.

Кейт Миддлтон с семьей Фото: Getty Images

Принцесса Кейт , принц Уильям и их дети принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, стали почетными гостями на празднествах этого года. Празднества в 2024 году стали особенными для королевской семьи, так как Кейт Миддлтон и король Чарльз борются с раком.

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд рассказал в интервью, что хотя все члены королевской семьи (в этом году их было 45) собираются за праздничным столом и у них есть доступ к богатому винному погребу, они никогда не напиваются за столом. Не только на Рождество, но и на других семейных торжествах.

"Могу поклясться, что никогда не видел члена королевской семьи пьяным. А вот если говорить о сотрудниках, то это совсем другое дело!" — признался Харролд.

Эксперт по королевскому этикету Грант работал на короля Чарльза с 2004-го по 2011 год, когда тот был принцем Уэльским, и на протяжении многих лет общался с принцем Уильямом, принцессой Кейт и принцем Гарри.

"Раньше мы ходили на рождественские вечеринки, и это было безумно весело. Сидеть за одним столом с принцем Уильямом и обедать с ним было довольно необычно, но интересно", — рассказал Харролд.

По его словам, принцесса Кейт и другие высокопоставленные члены королевской семьи никогда не должны напиваться.

Кейт Миддлтон вышла в свет на Рождество Фото: Getty Images

"Но опять же, ты никогда не видел их пьяными, даже осмелюсь сказать, Гарри, никогда лично. Я никогда не видел никого из них пьяным", — рассказал бывший дворецкий.

Однако это не значит, что королевская семья не наслаждается винами На самом деле, 25 декабря им предлагается довольно большой выбор спиртного, предпочтение отдается брендам, имеющим королевский ордер, таким как шампанское Laurent-Perrier, которое продается в магазине в Highgrove House.

Королевская семья в Сандрингеме на Рождество Фото: Getty Images

"Они всегда традиционно предлагали белые вина с закуской, а затем красные вина. Что я также помню, так это то, что к пудингу иногда подавалось десертное вино или розовое шампанское", — рассказал Грант.

При этом покойная королева Елизавета, ее сестра Маргарет и королева-мать очень любили джин и пряный ликер Дюбонне.

Грант Харролд даже рассказал как проходит Рождество в Сандрингеме.

Королевское рождественское меню

Завтрак – жареные блюда для мужчин, более легкие блюда для женщин.

11:00 – Чай и кофе с печеньем.

12.30 – Предобеденные напитки

13:00-15:00 – Рождественский обед — жареная индейка со всеми гарнирами

16:00-18:00 – Послеобеденный чай

18:30-19:00 – Предвечерние напитки

19:00-20:00 – Напитки перед ужином

20:00-22:00 – Ужин

Полночь — Ужин по желанию

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди ранее опроверг слухи о том, что Ее покойное Величество выпивала четыре коктейля в день. "Она была бы в шоке, если бы пила так много. Я только сказал, что ей нравится джин и Дюбонне. Это ее любимый напиток… Она не просыпается утром и не выпивает большую порцию джина с тоником", — рассказывал шеф-повар.

Что касается принцессы Уэльской, то Кейт Миддлтон и ее муж принц Уильям известны своей любовью к пинте пива, будь то Guinness или лагер на разлив во время официальных мероприятий. Однако Кейт держит свой любимый напиток дома в тайне.

Напомним, принцесса Кейт Миддлтон с семьей посетила церковную службу на Рождество. Она надела свое старое зеленое пальто и дополнила образ элегантной шляпкой с бантом.