Кейт Міддлтон налаштована помирити принца Гаррі та короля Чарльза, — ЗМІ

У 2024 році і принцесі Уельській, і королю Чарльзу діагностували онкологію. Кейт Міддлтон усвідомила, що життя "надто дорогоцінне".

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Кейт Міддлтон "сповнена рішучості" примирити принца Гаррі та короля Чарльза ІІІ після боротьби з раком. Про це пише Life and Style.

Принцеса Уельська "виконує місію" возз’єднання принца Гаррі та короля Чарльза після багатьох років ворожнечі.

Герцог Сассекський був віддалений від своєї родини протягом багатьох років, і напруженість посилилася після того, як він зробив низку шокуючих звинувачень проти королівської сім’ї у своїх мемуарах 2023 року "Запасний". Оскільки на початку 2024 року у принцеси Уельської діагностували рак, джерело стверджує, що тепер вона хоче покласти край ворожнечі.

Вважається, що наразі дружина принца Вільяма має "новий погляд на все" і розуміє, що часу мало. Джерело пояснило: "Кейт хоче, щоб сім’я помирилася. З огляду на те, що здоров’я короля продовжує погіршуватися, є стільки часу, щоб це сталося. Кейт виконує місію повернути Гаррі додому".

Джерело припустило, що вона закінчила "чекати, поки щось станеться" після того, як усвідомила, що життя "надто дорогоцінне". Кейт уже зв'язалася із Сассекськими, які останні пʼять років живуть у США.

Кейт Міддлтон та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Джерело продовжило: "Головна мета її плану полягає в тому, щоб Гаррі повернувся до Британії та помирився з Чарльзом". Королівський експерт Кеті Ніколл сказала, що хоча Кейт відкрита до примирення, а її чоловік принц Вільям не зовсім підтримує цю ідею.

Ніколл припустила, що принц Уельський все ще "дуже злий" на свого брата.

У Вільяма начебто була "дивна реакція", коли він дізнався, що його дружина спілкувалася з Гаррі.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

"Хоч він не був задоволений тим, що вона зробила за його спиною, він розуміє, що вона просто намагається зробити те, що, на її думку, найкраще для сім’ї та монархії", — каже джерело.

Нагадаємо, яке правило Кейт Міддлтон ніколи не порушує на Різдво.

Також Фокус писав про дивний подарунок принца Вільяма Кейт Міддлтон.