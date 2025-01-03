Кейт Міддлтон та принц Вільям планують "побалувати" своїх дітей у 2025 році, — ЗМІ

Останній рік був важким для родини Уельських. Кетрін лікувалася від раку, а діти підтримували її.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон планують "побалувати" своїх дітей у 2025 році. Про це пише Hello Magazine.

2024 рік став важким для принца та принцеси Уельських, особливо через онкологію Кетрін. Їхні троє дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, були великою підтримкою для хворої мами.

Королівська письменниця Інгрід Сьюард вважає, що у 2025 році принц і принцеса Уельські прагнуть порадувати своїх спадкоємців цілою низкою сюрпризів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

"Кейт захоче їх трохи побалувати, тому що дітям дуже страшно, коли їхні батьки хворіють, тому я думаю, що цього року вони будуть готові поласувати", — сказала вона.

"Я думаю, що Вільям і Кейт можуть взяти дітей на лижі під час великодніх канікул і, ймовірно, плануватимуть великі літні канікули, тому що, наскільки нам відомо, вони нікуди не їздили минулого року", — додала Сьюард.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Принцеса Уельська оприлюднила свій діагноз рак у березні 2024. Вона понад пів року проходила профілактичну хіміотерапію. За цей час дружина принца Вільяма доволі рідко зʼявлялася на публіці, присвячуючи час своїй родині та одужанню.

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