Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют "побаловать" своих детей в 2025 году, — СМИ

Последний год был тяжелым для семьи Уэльских. Кэтрин лечилась от рака, а дети поддерживали ее.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют "побаловать" своих детей в 2025 году. Об этом пишет Hello Magazine.

2024 год стал тяжелым для принца и принцессы Уэльских, особенно из-за онкологии Кэтрин. Их трое детей, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, были большой поддержкой для больной мамы.

Королевская писательница Ингрид Сьюард считает, что в 2025 году принц и принцесса Уэльские стремятся порадовать своих наследников целым рядом сюрпризов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

"Кейт захочет их немного побаловать, потому что детям очень страшно, когда их родители болеют, поэтому я думаю, что в этом году они будут готовы полакомиться", — сказала она.

"Я думаю, что Уильям и Кейт могут взять детей на лыжи во время пасхальных каникул и, вероятно, будут планировать большие летние каникулы, потому что, насколько нам известно, они никуда не ездили в прошлом году", — добавила Сьюард.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская обнародовала свой диагноз рак в марте 2024 года. Она более полугода проходила профилактическую химиотерапию. За это время жена принца Уильяма довольно редко появлялась на публике, посвящая время своей семье и выздоровлению.

Напомним, как Кейт Миддлтон вела себя на Рождество 2024.

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