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Эксперт раскрыла скрытое значение нового портрета Кейт Миддлтон (фото)

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Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram | Кейт Миддлтон

Накануне принцесса Уэльская отметила 43-летие. Принц Уильям трогательно поздравил свою возлюбленную, которая последний год борется с раком.

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Королевская эксперт рассказала, почему принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с днем рождения черно-белым фото. Об этом пишет Mirror.

Историк Тесса Данлоп считает, что это является свидетельством того, что времена, когда короли не позволяли себе проявлять чувства на глазах у подданных, прошли.

"Черно-белый, вне времени, но современный, фотопортрет, обнародованный по случаю 43-го дня рождения принцессы Уэльской, является потрясающим, как и сопровождающее его сообщение. Его автором является Уильям, о чем свидетельствует "В.", он делится своим огромным восхищением своей "самой невероятной женой". И принц даже зашел дальше, высказываясь от имени своего и своих детей, Уильям публично заверил в своем обожании Кэтрин тремя простыми словами: "Мы любим тебя"", — отметила эксперт.

По словам Данлоп, прошли времена, когда монархи держали дистанцию и избегали чрезмерно сентиментальных проявлений любви. Принц Уэльский дал понять всему миру, насколько он гордится возлюбленной и чего они достигли вместе.

Праздничное сообщение и черно-белый кадр были нацелены на широкую аудиторию и свидетельствуют о внимательности принца Уильяма и Кейт Миддлтон к теме ментального здоровья, ведь январь считается самым депрессивным месяцем года.

"Намеренно неяркое, простое фото Кейт в джинсах говорит о ежедневной версии принцессы", — считает Данлоп.

Кейт Миддлтон

К тому же, историк считает, что это в очередной раз подчеркнуло, насколько принц Уильям и принц Гарри разные. Пока Меган Маркл готовится выпустить новое шоу, Кейт позирует на скромном черно-белом снимке.

"Они теперь в очень разных мирах и женаты на очень разных женщинах. Однако если братья — разные полюса, я уверена, что сегодня все могут пожелать принцессе Уэльской счастливого дня рождения", — подытожила Данлоп.

Напомним, как Кейт Миддлтон отметила 43-й день рождения.

Также Фокус писал о том, как Кейт Миддлтон вела себя на Рождество 2024.