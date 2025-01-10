Експертка розкрила приховане значення нового портрету Кейт Міддлтон (фото)
Напередодні принцеса Уельська відзначила 43-річчя. Принц Вільям зворушливо привітав свою кохану, яка останній рік бореться з раком.
Королівська експертка розповіла, чому принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з днем народження чорно-білим фото. Про це пише Mirror.
Історикиня Тесса Данлоп вважає, що це є свідченням того, що часи, коли королі не дозволяли собі проявляти почуття на очах у підданих, пройшли.
"Чорно-білий, поза часом, але сучасний, фотопортрет, оприлюднений із нагоди 43-го дня народження принцеси Уельської, є приголомшливим, як і повідомлення, що його супроводжує. Його автором є Вільям, про що свідчить "В.", він ділиться своїм величезним захопленням своєю "найнеймовірнішою дружиною". І принц навіть зайшов далі, висловлюючись від імені свого та своїх дітей, Вільям публічно запевнив у своєму обожнюванні Кетрін трьома простими словами: "Ми любимо тебе"", — зазначила експертка.
За словами Данлоп, минули часи, коли монархи тримали дистанцію та уникали надмірно сентиментальних проявів любові. Принц Уельський дав зрозуміти всьому світу, наскільки він пишається коханою і чого вони досягли разом.
Святковий допис та чорно-білий кадр були націлені на широку аудиторію й свідчать про уважність принца Вільяма та Кейт Міддлтон до теми ментального здоров'я, адже січень вважається найдепресивнішим місяцем року.
"Навмисно неяскраве, просте фото Кейт у джинсах говорить про щоденну версію принцеси", — вважає Данлоп.
До того ж, історикиня вважає, що це вчергове підкреслило, наскільки принц Вільям та принц Гаррі різні. Поки Меган Маркл готується випустити нове шоу, Кейт позує на скромному чорно-білому знімку.
"Вони тепер у дуже різних світах та одружені з дуже різними жінками. Проте якщо брати — різні полюси, я певна, що сьогодні всі можуть побажати принцесі Уельській найщасливішого дня народження", — підсумувала Данлоп.
Нагадаємо, як Кейт Міддлтон відзначила 43-й день народження.
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