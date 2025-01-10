Експертка розкрила приховане значення нового портрету Кейт Міддлтон (фото)

Напередодні принцеса Уельська відзначила 43-річчя. Принц Вільям зворушливо привітав свою кохану, яка останній рік бореться з раком.

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Королівська експертка розповіла, чому принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з днем народження чорно-білим фото. Про це пише Mirror.

Історикиня Тесса Данлоп вважає, що це є свідченням того, що часи, коли королі не дозволяли собі проявляти почуття на очах у підданих, пройшли.

"Чорно-білий, поза часом, але сучасний, фотопортрет, оприлюднений із нагоди 43-го дня народження принцеси Уельської, є приголомшливим, як і повідомлення, що його супроводжує. Його автором є Вільям, про що свідчить "В.", він ділиться своїм величезним захопленням своєю "найнеймовірнішою дружиною". І принц навіть зайшов далі, висловлюючись від імені свого та своїх дітей, Вільям публічно запевнив у своєму обожнюванні Кетрін трьома простими словами: "Ми любимо тебе"", — зазначила експертка.

За словами Данлоп, минули часи, коли монархи тримали дистанцію та уникали надмірно сентиментальних проявів любові. Принц Уельський дав зрозуміти всьому світу, наскільки він пишається коханою і чого вони досягли разом.

Святковий допис та чорно-білий кадр були націлені на широку аудиторію й свідчать про уважність принца Вільяма та Кейт Міддлтон до теми ментального здоров'я, адже січень вважається найдепресивнішим місяцем року.

"Навмисно неяскраве, просте фото Кейт у джинсах говорить про щоденну версію принцеси", — вважає Данлоп.

Кейт Міддлтон

До того ж, історикиня вважає, що це вчергове підкреслило, наскільки принц Вільям та принц Гаррі різні. Поки Меган Маркл готується випустити нове шоу, Кейт позує на скромному чорно-білому знімку.

"Вони тепер у дуже різних світах та одружені з дуже різними жінками. Проте якщо брати — різні полюси, я певна, що сьогодні всі можуть побажати принцесі Уельській найщасливішого дня народження", — підсумувала Данлоп.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон відзначила 43-й день народження.

Також Фокус писав про те, як Кейт Міддлтон поводила себе на Різдво 2024.