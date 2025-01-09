Кейт Міддлтон 43: як принцеса Уельська відзначить свій день народження

Майбутня королева Великої Британії святкуватиме свій день народження в колі найближчих людей у сімейному маєтку Вельських.

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9 січня принцесі Уельській Кетрін виповнилося 43 роки, останній з яких став для неї одним із найважчих у її житті через боротьбу з раком. Своє особисте свято вона відзначить в оточенні близьких і дорогих їй людей, повідомляє The New York Post.

За інформацією видання, хоча Кейт Міддлтон провела більшу частину свого часу в маєтку Сандрінгем у Норфолку, куди вирушила з сім'єю на різдвяні канікули, день народження вона відсвяткує в котеджі Аделаїда, родинному домі Уельських.

Як розповів журналістам Грант Гаррольд, колишній особистий дворецький короля Чарльза, це буде інтимний, сімейний захід.

"Я не сумніваюся, що король і королева в якийсь момент влаштують для неї вечерю або в Кларенс-гаусі, або в Хайгроуві, оскільки король доволі гарний у таких речах", — зазначив Гаррольд.

Він додав, що принц Вільям, чоловік іменинниці, подбає про те, щоб була гарна вечеря і подарунки.

Кейт Міддлтон почала повертатися до своїх обов'язків після важкої хвороби Фото: Getty

"І це буде з дітьми, які, звісно ж, захочуть відсвяткувати разом із нею", — додав Грант, який пропрацював на монарха сім років і добре вивчив традиції королівської сім'ї.

Співрозмовник додав, що, з огляду на те, наскільки важким був рік для Кетрін, святкування може виглядати трохи інакше. Оскільки вона "повертається до королівських обов'язків і, вочевидь, добре справляється зі своїм лікуванням", Гаррольд підозрює, що батьки принцеси, Керол і Майкл Міддлтон, приєднаються до святкування. Також не виключено, що її привітають принц Гаррі та Меган Маркл.

"Я думаю, Гаррі і Меган зв'яжуться з нею, щоб привітати її з днем народження. У мене завжди складається враження, що, попри шкоду в сім'ї, вони зв'яжуться один з одним. Тож чи буде це телефонний дзвінок, текстове повідомлення або WhatsApp, електронний лист або традиційна листівка, залежить від стосунків. Якщо ситуація покращиться, а я все ще думаю, що це відбувається, то, можливо, це буде телефонний дзвінок", — припустив колишній помічник Його Величності.

Королівська сім'я вже привітала принцесу з днем народження, опублікувавши її фото з Різдва на своїй сторінці в Х.

"З Днем Народження, принцеса Уельська!" — йдеться у підписі.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям планують "побалувати" своїх дітей у 2025 році.