Кейт Миддлтон 43: как принцесса Уэльская отметит свой день рождения

Будущая королева Великобритании опразднует свой день рождения в кругу самых близких людей в семейном поместье Уэльских.

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9 января принцессе Уэльской Кэтрин исполнилось 43 года, последний из которых стал для нее одним из самых тяжелых в ее жизни из-за борьбы с раком. Свой личный праздник она отметит в окружении близких и дорогих ей людей, сообщает The New York Post.

По информации издания, хотя Кейт Миддлтон провела большую часть своего времени в поместье Сандрингем в Норфолке, куда отправилась с семьей на рождественские каникулы, день рождения она отпразднует в коттедже Аделаида, семейном доме Уэльских.

Как рассказал журналистам Грант Харрольд, бывший личный дворецкий короля Чарльза, это будет интимное, семейное мероприятие.

"Я не сомневаюсь, что король и королева в какой-то момент устроят для нее ужин либо в Кларенс-хаусе, либо в Хайгроуве, поскольку король довольно хорош в таких вещах", — отметил Харрольд.

Он добавил, что принц Уильям, муж именинницы, позаботится о том, чтобы был хороший ужин и подарки.

Кейт Миддлтон начала возвращаться к своим обязанностям после тяжелой болезни Фото: Getty

"И это будет с детьми, которые, конечно же, захотят отпраздновать вместе с ней", – добавил Грант, проработавший на монарха семь лет и хорошо изучивший традиции королевской семьи.

Собеседник добавил, что, учитывая, насколько тяжелым был год для Кэтрин, празднование может выглядеть немного иначе. Поскольку она "возвращается к королевским обязанностям и, очевидно, хорошо справляется со своим лечением", Харрольд подозревает, что родители принцессы, Кэрол и Майкл Миддлтон, присоединятся к празднованию. Также не исключено, что ее поздравят принц Гарри и Меган Маркл.

"Я думаю, Гарри и Меган свяжутся с ней, чтобы поздравить ее с днем ​​рождения. У меня всегда складывается впечатление, что, несмотря на ущерб в семье, они свяжутся друг с другом. Так что будет ли это телефонный звонок, текстовое сообщение или WhatsApp, электронное письмо или традиционная открытка, зависит от отношений. Если ситуация улучшится, а я все еще думаю, что это происходит, то, возможно, это будет телефонный звонок", – предположил бывший помощник Его Величества.

Королевская семья уже поздравила принцессу с днем рождения, опубликовав ее фото с Рождества на своей странице в Х.

"С Днем Рождения, принцесса Уэльская!" – гласит подпись.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют "побаловать" своих детей в 2025 году.