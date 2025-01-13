Онкохвора Кейт Міддлтон планує вихід на червону доріжку, — ЗМІ

Останній рік дружина принца Вільяма лікується від раку. У вересні 2024 вона закінчила курс хіміотерапії.

Related video

Стало відомо, коли Кейт Міддлтон зʼявиться на публіці наступного разу. Про це пише Express.

Принцеса Уельська все ще поступово повертається до виконання королівських обов’язків і надає пріоритет повному одужанню після закінчення хіміотерапії восени 2024 року, але вона може пройтися по червоній доріжці в лютому 2025. Згідно з джерелом, і Кейт, і принц Вільям мають "тісні зв’язки" з BAFTA Film Awards і можуть разом зʼявитися на церемонії "британського Оскару".

У 2023 році Кейт востаннє виходила на церемонію BAFTA з чоловіком у чорному смокінгу. Принцеса Уельська зʼявилася в білій сукні Alexander McQueen з оголеним плечем, довгих чорних оперних рукавичках і ефектних золотих сережках з квітами, які звисали на її ключиці.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на BAFTA 2023 Фото: Getty

Хоча пара не виходила на церемонію нагородження минулого року через боротьбу Кейт з раком, для Уельських це стало своєрідною щорічною традицією: вони вперше відвідали церемонію BAFTA у 2017 році.

Голова комітету Анна Хіггс "сподівається", що Кейт буде присутня на заході в Royal Festival Hall 16 лютого, і команда "докладає всіх зусиль", щоб це сталося.

"BAFTA має тісні зв’язки з Вільямом і Кейт і докладає всіх зусиль, щоб забезпечити присутність Кейт на церемонії нагородження цього року", — сказала вона.

Однак є також шанс, що принцеса пропустить подію, щоб скоротити свої королівські виходи цього року. Усе залежатиме від стану її здоровʼя та рекомендацій лікарів.

Нагадаємо, чому принц Вільям поділився чорно-білим фото Кейт Міддлтон на її день народження.

Також Фокус писав про перше побачення Кейт Міддлтон та принца Вільяма.