Онкохвора Кейт Міддлтон планує вихід на червону доріжку, — ЗМІ
Останній рік дружина принца Вільяма лікується від раку. У вересні 2024 вона закінчила курс хіміотерапії.
Стало відомо, коли Кейт Міддлтон зʼявиться на публіці наступного разу. Про це пише Express.
Принцеса Уельська все ще поступово повертається до виконання королівських обов’язків і надає пріоритет повному одужанню після закінчення хіміотерапії восени 2024 року, але вона може пройтися по червоній доріжці в лютому 2025. Згідно з джерелом, і Кейт, і принц Вільям мають "тісні зв’язки" з BAFTA Film Awards і можуть разом зʼявитися на церемонії "британського Оскару".
У 2023 році Кейт востаннє виходила на церемонію BAFTA з чоловіком у чорному смокінгу. Принцеса Уельська зʼявилася в білій сукні Alexander McQueen з оголеним плечем, довгих чорних оперних рукавичках і ефектних золотих сережках з квітами, які звисали на її ключиці.
Хоча пара не виходила на церемонію нагородження минулого року через боротьбу Кейт з раком, для Уельських це стало своєрідною щорічною традицією: вони вперше відвідали церемонію BAFTA у 2017 році.
Голова комітету Анна Хіггс "сподівається", що Кейт буде присутня на заході в Royal Festival Hall 16 лютого, і команда "докладає всіх зусиль", щоб це сталося.
"BAFTA має тісні зв’язки з Вільямом і Кейт і докладає всіх зусиль, щоб забезпечити присутність Кейт на церемонії нагородження цього року", — сказала вона.
Однак є також шанс, що принцеса пропустить подію, щоб скоротити свої королівські виходи цього року. Усе залежатиме від стану її здоровʼя та рекомендацій лікарів.
Нагадаємо, чому принц Вільям поділився чорно-білим фото Кейт Міддлтон на її день народження.
Також Фокус писав про перше побачення Кейт Міддлтон та принца Вільяма.