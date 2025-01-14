Кейт Міддлтон в елегантному образі зʼявилася на публіці без Вільяма (фото, відео)

Принцеса Уельська відвідала госпіталь, де проходила лікування. Вона підтримала онкохворих пацієнтів та поспілкувалася з лікарями.

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Кейт Міддлтон відвідала онкологічну лікарню, де вона проходила лікування. Про це пише Mirror.

Принцеса Уельська повернулася до медичного закладу, де вона лікувалася від раку, відзначивши її перший сольний вихід на публіку більше ніж за рік. Дружина принца Вільяма відвідала Королівський госпіталь Марсден у Лондоні, бажаючи висловити вдячність команді за надзвичайну турботу, підтримку та доброту протягом її лікування.

Кетрін зʼявилася на публіці в картатому пальті, під яким носила вишневу сукню та туфлі-човники в тон. Волосся принцеса Уельська залишила розпущеним та практично відмовилася від макіяжу. Зокрема, монарша персона додала до свого образу бордову сумочку.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Королівські інсайдери повідомили, що вона мала на меті підбадьорити тих, хто наразі проходить терапію.

Кейт Міддлтон

Вона поділилася своїми почуттями з цього приводу, зізнавшись: "Я просто казала, що зайти сюди в парадний вхід, зробивши стільки тихих, приватних візитів, насправді це дуже приємно".

Принцеса вітала пацієнтів словами "дуже приємно з вами познайомитися" та розпитувала про їхній шлях лікування. Вона запитала одного пацієнта, який щойно почав лікування: "Коли ви вперше почали лікування? О, сьогодні? Як ви це відчуваєте?"

Дружина майбутнього короля Великої Британії навіть "поспілкувалася" з песиком.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон підкреслила важливість збереження позитивного настрою та обговорила тривалі побічні ефекти лікування, які можуть заважати виконанню щоденних завдань навіть після завершення терапії. Завершуючи свій візит, Кейт привітала та обійняла співробітників, які прийшли до неї.

Після перерви у виконанні королівських обов’язків Кейт продемонструвала стійкість і відданість, зʼявившись на офіційному дні народження короля Чарльза, Trooping the Color в Лондоні, і приєднавшись до своєї сестри Піппи з принцесою Шарлоттою на Вімблдонському чемпіонаті в липні 2024 року.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон боїться за принца Гаррі.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон відвідати церемонію BAFTA-2025.