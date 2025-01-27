Кейт Миддлтон "отчаянно" хочет помириться с принцем Гарри: детали

Недавно жена принца Уильяма завершила курс химиотерапии и объявила о состоянии ремиссии. После года борьбы с раком Кэтрин переосмыслила ценность жизни.

Related video

Кейт Миддлтон "отчаянно хочет восстановить" отношения с принцем Гарри и Меган Маркл после завершения химиотерапии. Об этом пишет Mirror.

Согласно источнику, принцесса Уэльская нацелилась положить конец вражде в королевской семье.

Младший сын британского монарха и его жена Меган Маркл раскритиковали ряд членов королевской семьи, включая Кейт, в своих скандальных документальных сериалах, интервью и книгах. Впрочем, принцесса Уэльская после года лечения рака готова оставить прошлое позади и хочет примириться с герцогом и герцогиней Сассекскими.

Источник предположил, что будущая королева Великобритании также очень хочет, чтобы ее муж принц Уильям наконец воссоединился со своим младшим братом.

"Если Гарри и Уильям смогут сесть вместе и достичь определенного прогресса, им четверым будет намного проще", — отметил источник.

Последний раз Гарри, Меган, Кейт и Уильям встречались на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. На коронацию отца, которая состоялась в мае следующего года, герцог Сассекский прибыл уже сам.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон хочет сделать "детские шаги", чтобы положить конец вражде.

"Эта стена молчания может длиться лишь так долго, и после всего, через что она прошла в прошлом году, Кейт четко осознает, насколько ценна жизнь", — рассказывает инсайдер.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, когда Иванка Трамп копировала образы Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о возвращении Кейт Миддлтон к работе.