С кольцом принцессы Дианы: Кейт Миддлтон вернулась к работе после ремиссии от рака (фото)

Жена принца Уильяма объявила о расширении своего проекта, который помогает детям. Принцесса выбрала для выхода легкое зеленое платье и культовое украшение.

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Кейт Миддлтон возобновила свои королевские обязанности после новостей о ремиссии от рака. Об этом принцесса Уэльская сообщила в Instagram.

Жена принца Уильяма, которая ранее объявила о выздоровлении от рака, вернулась к работе в рамках своего проекта, касающегося раннего детства. Она встретилась с мамой и малышом. Для выхода в свет принцесса выбрала яркое бело-зеленое платье с длинными рукавами. Она держала ребенка за руку и улыбалась.

Интересно, что в этот раз Кейт появилась с обручальным кольцом принцессы Дианы, ведь долгое время не носила его.

При поддержке медицинских работников Центр раннего детства принцессы Уэльской, который был основан в 2021 году и является частью Королевского фонда принца Уильяма и Кейт, вводит пилотный проект в дополнительных районах Великобритании.

"Расширение испытаний означает, что еще тысячи семей получат пользу от посетителей, специально обученных в этой области, что заложит прочную основу для благополучия младенцев в первые недели, месяцы и годы их жизни", — отметила пресс-служба проекта.

Кейт Миддлтон

Центральное место в инициативе занимает шкала тревоги ребенка (ADBB), инструмент, предназначенный для укрепления отношений между родителями и ребенком и содействия здоровому развитию детей раннего возраста. ADBB оценивает, как младенцы взаимодействуют с миром, сосредотачиваясь на ключевых формах поведения, таких как зрительный контакт, выражение лица, вокализация и уровень активности.

Впервые эта идея пришла в голову Кейт во время ее визита в Данию в 2022 году.

Недавно принцесса Уэльская выразила свое облегчение из-за ремиссии рака, когда посетила госпиталь, где проходила лечение.

"Это облегчение — находиться в состоянии ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кто сталкивался с диагнозом рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой норме", — призналась супруга будущего короля.

Напомним, чем любят заниматься дети Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о причинах отказа Кейт Миддлтон от обручального кольца принцессы Дианы.