С кольцом принцессы Дианы: Кейт Миддлтон вернулась к работе после ремиссии от рака (фото)
Жена принца Уильяма объявила о расширении своего проекта, который помогает детям. Принцесса выбрала для выхода легкое зеленое платье и культовое украшение.
Кейт Миддлтон возобновила свои королевские обязанности после новостей о ремиссии от рака. Об этом принцесса Уэльская сообщила в Instagram.
Жена принца Уильяма, которая ранее объявила о выздоровлении от рака, вернулась к работе в рамках своего проекта, касающегося раннего детства. Она встретилась с мамой и малышом. Для выхода в свет принцесса выбрала яркое бело-зеленое платье с длинными рукавами. Она держала ребенка за руку и улыбалась.
Интересно, что в этот раз Кейт появилась с обручальным кольцом принцессы Дианы, ведь долгое время не носила его.
При поддержке медицинских работников Центр раннего детства принцессы Уэльской, который был основан в 2021 году и является частью Королевского фонда принца Уильяма и Кейт, вводит пилотный проект в дополнительных районах Великобритании.
"Расширение испытаний означает, что еще тысячи семей получат пользу от посетителей, специально обученных в этой области, что заложит прочную основу для благополучия младенцев в первые недели, месяцы и годы их жизни", — отметила пресс-служба проекта.
Центральное место в инициативе занимает шкала тревоги ребенка (ADBB), инструмент, предназначенный для укрепления отношений между родителями и ребенком и содействия здоровому развитию детей раннего возраста. ADBB оценивает, как младенцы взаимодействуют с миром, сосредотачиваясь на ключевых формах поведения, таких как зрительный контакт, выражение лица, вокализация и уровень активности.
Впервые эта идея пришла в голову Кейт во время ее визита в Данию в 2022 году.
Недавно принцесса Уэльская выразила свое облегчение из-за ремиссии рака, когда посетила госпиталь, где проходила лечение.
"Это облегчение — находиться в состоянии ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кто сталкивался с диагнозом рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой норме", — призналась супруга будущего короля.
Напомним, чем любят заниматься дети Кейт Миддлтон.
Также Фокус писал о причинах отказа Кейт Миддлтон от обручального кольца принцессы Дианы.