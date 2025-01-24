З обручкою принцеси Діани: Кейт Міддлтон повернулася до роботи після ремісії від раку (фото)

Дружина принца Вільяма оголосила про розширення свого проєкту, що допомагає дітям. Принцеса обрала для виходу легку зелену сукню та культову прикрасу.

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Кейт Міддлтон відновила свої королівські обовʼязки після новин про ремісію від раку. Про це принцеса Уельська повідомила в Instagram.

Дружина принца Вільяма, яка раніше оголосила про одужання від раку, повернулася до роботи в рамках свого проєкту, що стосується раннього дитинства. Вона зустрілася з мамою та малюком. Для виходу у світ принцеса обрала яскраву біло-зелену сукню з довгими рукавами. Вона тримала дитину за руку та посміхалася.

Цікаво, що цього разу Кейт зʼявилася з обручкою принцеси Діани, адже тривалий час не носила її.

За підтримки медичних працівників Центр раннього дитинства принцеси Уельської, який був заснований у 2021 році та є частиною Королівського фонду принца Вільяма та Кейт, запроваджує пілотний проєкт у додаткових районах Британії.

"Розширення випробувань означає, що ще тисячі сімей отримають користь від відвідувачів, спеціально навчених у цій галузі, що закладе найміцнішу основу для добробуту немовлят у перші тижні, місяці та роки їхнього життя", — зазначила пресслужба проєкту.

Кейт Міддлтон

Центральне місце в ініціативі займає шкала тривоги дитини (ADBB), інструмент, призначений для зміцнення стосунків між батьками та дитиною та сприяння здоровому розвитку дітей раннього віку. ADBB оцінює, як немовлята взаємодіють зі світом, зосереджуючись на ключових формах поведінки, таких як зоровий контакт, вираз обличчя, вокалізація та рівень активності.

Уперше ця ідея спала на думку Кейт під час її візиту до Данії у 2022 році.

Нещодавно принцеса Уельська висловила своє полегшення через ремісію раку, коли відвідала госпіталь, де проходила лікування.

"Це полегшення — перебувати в стані ремісії, і я зосереджена на одужанні. Кожен, хто стикався з діагнозом рак, знає, що потрібен час, щоб звикнути до нової норми", — зізналася дружина майбутнього короля.

Нагадаємо, чим люблять займатися діти Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про причини відмови Кейт Міддлтон від обручки принцеси Діани.