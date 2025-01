Принц Вільям розкрив захоплення Джорджа, Шарлотти та Луї

Принц та принцеса Уельські виховують трьох маленьких спадкоємців. З великою ймовірністю старший син пари, принц Джордж, стане королем Великої Британії.

Принц Вільям поділився рідкісним коментарем про свій побут з дружиною Кейт Міддлтон та їхніми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, які, як виявилося, люблять кататися на велосипедах. Про це пише Hello.

Принц Уельський та майбутній король Великої Британії напередодні відвідав проєкт Cycle of Life, який підтримується BBC Children in Need і який допомагає людям змінити своє життя за допомогою їзди на велосипеді.

Ініціатива надає велосипеди та навчає людей ремонтувати, їздити на них і навіть використовувати їх для відкриття малого бізнесу.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Дощова погода завадила йому взяти участь у запланованому велопробігу, що спонукало принца пожартувати, що він "був би схожий на потопленого щура". Втім, майбутній король допоміг з ремонтом велосипедів.

"Як батько маленьких дітей, я сприймаю обов’язок доглядати за речами, будь то домашня тварина чи такий комплект, як частину дорослішання", — поділився він, працюючи над велосипедом.

Зокрема, Вільям прокоментував звичку своїх дітей їздити на велосипеді.

Принц Вільям

"Мої діти люблять постійно користуватись заднім гальмом і мчати разом", — сказав він, додавши, що найкраща техніка — "натискати обидва гальма разом".

