Кейт Міддлтон у стильному образі помітили на шопінгу в Лондоні (фото)

Нещодавно монарша персона оголосила про стан ремісії від раку. Вона поступово повертається до звичного життя та королівських обовʼязків.

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Кейт Міддлтон помітили під час шопінгу соло в Лондоні після новин про її одужання від раку. Про це пише GB News.

Папараці "зловили" монаршу персону за покупками в лондонському районі Ноттінг-Гілл, коли вона шукала окуляри в оптиці Finlay and Co.

Дружина принца Вільяма була одягнена в довге пальто, доповнене картатим шарфом, обмотаним навколо шиї.

Це рідкісна поява принцеси Уельської, яка поступово повертається до королівських обов’язків, зосереджуючись на сім’ї та адаптуючись до життя після лікування онкології.

Кейт Міддлтон у Лондоні

На майбутній королеві Великої Британії було пальто MAX&Co та штани паризького бренду Sézane. Зимовий образ вона доповнила шарфом Aquascutum.

Зокрема, Кейт Міддлтон обрала сумку лондонського бренду Smythson та сережки Kiki McDonough.

Кейт Міддлтон у Лондоні

Принцеса Уельська висловила своє полегшення через ремісію раку, коли відвідала госпіталь, де проходила лікування.

"Це полегшення — перебувати в стані ремісії, і я зосереджена на одужанні. Кожен, хто стикався з діагнозом рак, знає, що потрібен час, щоб звикнути до нової норми", — зізналася монарша персона.

Кетрін Міддлтон та Кенсінгтонський палац підкреслили, що вона поступово повертається до своїх обов’язків, заявивши, що принц Вільям та їхні троє дітей Джордж, Шарлотта та Луї є центром її пріоритетів.

Нагадаємо, де Кейт Міддлтон провела зимову відпустку.

Також Фокус писав про причини відмови Кейт Міддлтон від обручки принцеси Діани.