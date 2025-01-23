Кейт Миддлтон в стильном образе заметили на шопинге в Лондоне (фото)

Недавно монаршая особа объявила о состоянии ремиссии от рака. Она постепенно возвращается к привычной жизни и королевским обязанностям.

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Кейт Миддлтон заметили во время шопинга соло в Лондоне после новостей о ее выздоровлении от рака. Об этом пишет GB News.

Папарацци "поймали" монаршую персону за покупками в лондонском районе Ноттинг-Хилл, когда она искала очки в оптике Finlay and Co.

Супруга принца Уильяма была одета в длинное пальто, дополненное клетчатым шарфом, обмотанным вокруг шеи.

Это редкое появление принцессы Уэльской, которая постепенно возвращается к королевским обязанностям, сосредотачиваясь на семье и адаптируясь к жизни после лечения онкологии.

Кейт Миддлтон в Лондоне

На будущей королеве Великобритании было пальто MAX&Co и брюки парижского бренда Sézane. Зимний образ она дополнила шарфом Aquascutum.

В частности, Кейт Миддлтон выбрала сумку лондонского бренда Smythson и серьги Kiki McDonough.

Кейт Миддлтон в Лондоне

Принцесса Уэльская выразила свое облегчение из-за ремиссии рака, когда посетила госпиталь, где проходила лечение.

"Это облегчение — находиться в состоянии ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кто сталкивался с диагнозом рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой норме", — призналась монаршая персона.

Кэтрин Миддлтон и Кенсингтонский дворец подчеркнули, что она постепенно возвращается к своим обязанностям, заявив, что принц Уильям и их трое детей Джордж, Шарлотта и Луи являются центром ее приоритетов.

Напомним, где Кейт Миддлтон провела зимний отпуск.

Также Фокус писал о причинах отказа Кейт Миддлтон от обручального кольца принцессы Дианы.