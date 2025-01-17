Принц Вільям здивував бажанням щодо принцеси Шарлотти та принца Луї

Принц Джордж уже пішов стопами батька як футбольний фанат. Втім, меншим дітям принц Уельський бажає іншого.

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Принц Вільям розкрив одне бажання для принца Луї та принцеси Шарлотти. Про це пише Hello Magazine.

Принц Уельський є відомим футбольним уболівальником і часто підтримує свою улюблену команду, "Астон Віллу", особисто.

Напередодні майбутній король здивував спортсменів у Wetherspoons на станції Нью-Стріт у Бірмінгемі несподіваною появою перед їхнім матчем проти "Евертона".

У той час як 11-річний син принца Вільяма, принц Джордж, уже пішов його стопами як футбольний фанат, батько трьох дітей не хотів би, аби менші Шарлотта та Луї також наслідували його приклад.

Принц Вільям та принц Джордж на "Євро-2024" Фото: Getty Images

Футбольний уболівальник, 56-річний Стів Джонс, який приєднався до Вільяма, розповів: "Це була розмова на 95 відсотків про "Віллу", оскільки це наш спільний інтерес, але трохи про його сім’ю".

"Юний Джордж є фанатом "Вілли", але він не хотів би, щоб усі троє [дітей] були фанатами "Вілли". Він був дуже зацікавлений і здавався справді справжнім хлопцем, і все, що він хотів зробити, це поговорити про "Віллу", — додав очевидець.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У 2019 році принц Вільям взяв своїх старших дітей, Джорджа та Шарлотту, подивитися їхню першу гру "Астон Вілли".

Принц Уельський є президентом Футбольної асоціації з 2006 року.

Нагадаємо, діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма будуть рідше зʼявлятися на публіці.

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