Принц Уильям удивил желанием относительно принцессы Шарлотты и принца Луи

Принц Джордж уже пошел по стопам отца как футбольный фанат. Впрочем, меньшим детям принц Уэльский желает другого.

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Принц Уильям раскрыл одно желание для принца Луи и принцессы Шарлотты. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Уэльский является известным футбольным болельщиком и часто поддерживает свою любимую команду, "Астон Виллу", лично.

Накануне будущий король удивил спортсменов в Wetherspoons на станции Нью-Стрит в Бирмингеме неожиданным появлением перед их матчем против "Эвертона".

В то время как 11-летний сын принца Уильяма, принц Джордж, уже пошел по его стопам как футбольный фанат, отец троих детей не хотел бы, чтобы младшие Шарлотта и Луи также последовали его примеру.

Принц Уильям и принц Джордж на "Евро-2024" Фото: Getty Images

Футбольный болельщик, 56-летний Стив Джонс, который присоединился к Уильяму, рассказал: "Это был разговор на 95 процентов о "Вилле", поскольку это наш общий интерес, но немного о его семье".

"Юный Джордж является фанатом "Виллы", но он не хотел бы, чтобы все трое [детей] были фанатами "Виллы". Он был очень заинтересован и казался действительно настоящим парнем, и все, что он хотел сделать, это поговорить о "Вилле", — добавил очевидец.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В 2019 году принц Уильям взял своих старших детей, Джорджа и Шарлотту, посмотреть их первую игру "Астон Виллы".

Принц Уэльский является президентом Футбольной ассоциации с 2006 года.

Напомним, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма будут реже появляться на публике.

Также Фокус писал о выздоровлении Кейт Миддлтон от рака.