Решение Кейт Миддлтон относительно детей может разочаровать публику: детали

Супруги стремятся оградить своих детей от пристального внимания общественности, позволяя им наслаждаться детством. Джордж — будущий король Великобритании.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон давно известны тем, что сбалансировали свои королевские обязанности с практичным подходом к воспитанию троих детей — Джорджа, Шарлотты и Луи. А их ближайшие планы относительно наследников могут разочаровать общественность. Об этом пишет Marca.

Сообщается, что принц и принцесса Уэльские рассматривают более частный образ жизни для своих троих детей, когда они взрослеют, особенно потому, что принц Джордж, второй в очереди на престол, приближается к подростковому возрасту.

Королевские инсайдеры утверждают, что супруги стремятся оградить своих детей от пристального внимания общественности, позволяя им наслаждаться детством.

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Это решение может предусматривать сокращение публичных появлений внуков короля Чарльза III в 2025 году.

В то время как принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи часто очаровывали публику своими характерами во время официальных появлений, Уильям и Кейт, как сообщается, отдают приоритет их эмоциональному благополучию, а не королевским обязанностям.

Подход пары отражает их стремление модернизировать монархию, сосредоточившись на подготовке своих детей к будущим ролям без интенсивного контроля, с которым сталкивались предыдущие поколения.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Несмотря на то, что этот шаг может разочаровать поклонников монархии, он подчеркивает решимость Уильяма и Кейт отдавать предпочтение благополучию своей семьи.

Напомним, Кейт Миддлтон выздоравливает после рака.

Также Фокус писал о новом появлении принцессы Уэльской на публике.