Кейт Міддлтон "відчайдушно" хоче помиритися з принцом Гаррі: деталі
Нещодавно дружина принца Вільяма завершила курс хіміотерапії та оголосила про стан ремісії. Після року боротьби з раком Кетрін переосмислила цінність життя.
Кейт Міддлтон "відчайдушно хоче відновити" стосунки з принцом Гаррі та Меган Маркл після завершення хіміотерапії. Про це пише Mirror.
Згідно з джерелом, принцеса Уельська націлилася покласти край ворожнечі в королівській родині.
Менший син британського монарха та його дружина Меган Маркл розкритикували низку членів королівської сім’ї, включаючи Кейт, у своїх скандальних документальних серіалах, інтервʼю та та книгах. Втім, принцеса Уельська після року лікування раку готова залишити минуле позаду і хоче примиритися з герцогом і герцогинею Сассекськими.
Джерело припустило, що майбутня королева Великої Британії також дуже хоче, щоб її чоловік принц Вільям нарешті возз'єднався зі своїм меншим братом.
"Якщо Гаррі та Вільям зможуть сісти разом і досягти певного прогресу, їм чотирьом буде набагато простіше", — зазначило джерело.
Востаннє Гаррі, Меган, Кейт та Вільям зустрічалися на похороні королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. На коронацію батька, яка відбулася у травні наступного року, герцог Сассекський прибув уже сам.
Кейт Міддлтон хоче зробити "дитячі кроки", щоб покласти край ворожнечі.
"Ця стіна мовчання може тривати лише так довго, і після всього, через що вона пройшла минулого року, Кейт чітко усвідомлює, наскільки цінним є життя", — розповідає інсайдер.
Нагадаємо, коли Іванка Трамп копіювала образи Кейт Міддлтон.
Також Фокус писав про повернення Кейт Міддлтон до роботи.