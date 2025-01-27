Кейт Міддлтон "відчайдушно" хоче помиритися з принцом Гаррі: деталі

Нещодавно дружина принца Вільяма завершила курс хіміотерапії та оголосила про стан ремісії. Після року боротьби з раком Кетрін переосмислила цінність життя.

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Кейт Міддлтон "відчайдушно хоче відновити" стосунки з принцом Гаррі та Меган Маркл після завершення хіміотерапії. Про це пише Mirror.

Згідно з джерелом, принцеса Уельська націлилася покласти край ворожнечі в королівській родині.

Менший син британського монарха та його дружина Меган Маркл розкритикували низку членів королівської сім’ї, включаючи Кейт, у своїх скандальних документальних серіалах, інтервʼю та та книгах. Втім, принцеса Уельська після року лікування раку готова залишити минуле позаду і хоче примиритися з герцогом і герцогинею Сассекськими.

Джерело припустило, що майбутня королева Великої Британії також дуже хоче, щоб її чоловік принц Вільям нарешті возз'єднався зі своїм меншим братом.

"Якщо Гаррі та Вільям зможуть сісти разом і досягти певного прогресу, їм чотирьом буде набагато простіше", — зазначило джерело.

Востаннє Гаррі, Меган, Кейт та Вільям зустрічалися на похороні королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. На коронацію батька, яка відбулася у травні наступного року, герцог Сассекський прибув уже сам.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон хоче зробити "дитячі кроки", щоб покласти край ворожнечі.

"Ця стіна мовчання може тривати лише так довго, і після всього, через що вона пройшла минулого року, Кейт чітко усвідомлює, наскільки цінним є життя", — розповідає інсайдер.

Кейт Міддлтон, принц Вільям, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, коли Іванка Трамп копіювала образи Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про повернення Кейт Міддлтон до роботи.