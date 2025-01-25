Королівський стиль: коли Іванка Трамп повторювала образи Кейт Міддлтон (фото)

Від розкішних вечірніх суконь до класичних ділових костюмів. За останні роки донька Дональда Трампа неодноразово повторювала образи принцеси Уельської.

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Старша донька 47-го президента США Дональда Трампа Іванка часто надихалася образами майбутньої королеви Великої Британії Кейт Міддлтон. Про це пише Hello Magazine.

Іванка Трамп і принцеса Кейт у білих бальних сукнях

Американська письменниця нещодавно відтворила гламур старого Голлівуду в сукні Givenchy Haute Couture під час Балу свободи у Вашингтоні після церемонії інавгурації Дональда Трампа. Сукня була розшита квітковими акцентами та поєднувалася з елегантними чорними рукавичками. У 50-х у схожій сукні легендарна акторка Одрі Гепберн знялася у фільмі "Сабріна".

Для церемонії BAFTA у 2023 році Кейт Міддлтон вибрала сліпучу сукню Alexander McQueen з оголеним плечем. Принцеса Уельська також додала пару гладких чорних велюрових оперних рукавичок та тримала в руках темний клатч.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Іванка Трамп та Джаред Кушнер Фото: Getty Images

Іванка Трамп і принцеса Кейт у темно-зелених ансамблях з поясом

Для офіційної церемонії інавгурації батька Іванка Трамп вибрала темно-смарагдовий костюм зі спідницею Dior. Образ поєднувався з відповідним капелюхом і парою шкіряних чорних рукавичок. Піджак підтягувався на талії вузьким чорним поясом і поєднувався з елегантною сумкою Lady Dior.

Вишуканий образ доньки двічі американського президента віддзеркалював зелений ансамбль Кейт Міддлтон з березня 2012 року. Піджак принцеси також був стягнутий на талії чорним поясом із великою золотою пряжкою. Зокрема, невістка принцеси Діани продемонструвала тоді чорний капелюшок із квітковим акцентом.

Королева Єлизавета ІІ та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Іванка Трамп на інавгурації батька Фото: Getty Images

Іванка Трамп і принцеса Кейт у верблюжих сукнях-пальтах

Під час церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі напередодні інавгурації батька Іванка Трамп одягла вбрання верблюжого відтінку від Oscar de la Renta. Пальто було прикрашене квітковими аплікаціями та надіте поверх водолазки в тон. Елегантний образ поєднувався з парою чорних шкіряних черевиків і бордових зимових рукавичок.

Подібний ансамбль носила дружина принца Вільяма у листопаді 2022 року, коли вона одягла світле пальто Max&Co.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Іванка Трамп і принцеса Кейт у червоних сукнях-пальтах з бантами

Напередодні Іванка Трамп одягла червону сукню від Suzannah London для Національної молитовної служби в Національному соборі. Вбрання було прикрашене масивним ефектним бантом та поєднувалося з парою чорних рукавичок.

А Кейт Міддлтон продемонструвала схожий образ під час свого щорічного концерту колядок "Разом на Різдво" 2021 року. Майбутня британська королева одягнула червону сукню-пальто Catherine Walker Beau Tie із бантом на комірі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images Іванка Трамп з родиною Фото: instagram @ivankatrump

Іванка Трамп і принцеса Кейт у блискучих сукнях

Письменниця виблискувала в бірюзовій сукні-накидці з паєтками від Jenny Packham на балу-міцві своєї доньки Арабелли в червні 2023 року.

Яскравий ансамбль повторив сукню принцеси Уельської, яку вона одягла на світову прем’єру нової частини бондіани "Не час помирати" у вересні 2021 року. Культова золота сукня мала витончену закручену талію та накидку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Іванка Трамп і принцеса Кейт у сукнях в горошок

Іванка Трамп була помічена в образі від Алессандри Річ у 2018 році.

Тим часом дружина принца Вільяма полюбляє сукні в горошок і неодноразово зʼявлялася в них на публіці.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Іванка Трамп Фото: Getty Images

Іванка Трамп і принцеса Кейт у білих ділових костюмах

Іванка Трамп зʼявилася в білому костюмі у 2019 році, відвідуючи засідання ООН у Нью-Йорку.

Щодо Кейт Міддлтон, то вона також є прихильницею однотонних елегантних образів.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Іванка Трамп і принцеса Кейт у сукнях Emilia Wickstead

І Кейт, і Іванка були помічені в однакових білих сукнях Emilia Wickstead. Принцеса Уельська зʼявилася в елегантному ансамблі на благодійному поло-матчі у супроводі принца Вільяма.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Нагадаємо, син Одрі Гепберн відреагував на появу Іванки Трамп у сукні, натхненній образом його матері.

Також Фокус писав про рідкісну появу Кейт Міддлтон на шопінгу в Лондоні.