Королевский стиль: когда Иванка Трамп повторяла образы Кейт Миддлтон (фото)
От роскошных вечерних платьев до классических деловых костюмов. За последние годы дочь Дональда Трампа неоднократно повторяла образы принцессы Уэльской.
Старшая дочь 47-го президента США Дональда Трампа Иванка часто вдохновлялась образами будущей королевы Великобритании Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hello Magazine.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в белых бальных платьях
Американская писательница недавно воссоздала гламур старого Голливуда в платье Givenchy Haute Couture во время Бала свободы в Вашингтоне после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Платье было расшито цветочными акцентами и сочеталось с элегантными черными перчатками. В 50-х в похожем платье легендарная актриса Одри Хепберн снялась в фильме "Сабрина".
Для церемонии BAFTA в 2023 году Кейт Миддлтон выбрала ослепительное платье Alexander McQueen с обнаженным плечом. Принцесса Уэльская также добавила пару гладких черных велюровых оперных перчаток и держала в руках темный клатч.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в темно-зеленых ансамблях с поясом
Для официальной церемонии инаугурации отца Иванка Трамп выбрала темно-изумрудный костюм с юбкой Dior. Образ сочетался с соответствующей шляпой и парой кожаных черных перчаток. Пиджак подтягивался на талии узким черным поясом и сочетался с элегантной сумкой Lady Dior.
Изысканный образ дочери дважды американского президента отражал зеленый ансамбль Кейт Миддлтон с марта 2012 года. Пиджак принцессы также был стянут на талии черным поясом с большой золотой пряжкой. В частности, невестка принцессы Дианы продемонстрировала тогда черную шляпку с цветочным акцентом.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в верблюжьих платьях-пальтах
Во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище накануне инаугурации отца Иванка Трамп надела наряд верблюжьего оттенка от Oscar de la Renta. Пальто было украшено цветочными аппликациями и надето поверх водолазки в тон. Элегантный образ сочетался с парой черных кожаных ботинок и бордовых зимних перчаток.
Подобный ансамбль носила жена принца Уильяма в ноябре 2022 года, когда она надела светлое пальто Max&Co.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в красных платьях-пальтах с бантами
Накануне Иванка Трамп надела красное платье от Suzannah London для Национальной молитвенной службы в Национальном соборе. Наряд был украшен массивным эффектным бантом и сочетался с парой черных перчаток.
А Кейт Миддлтон продемонстрировала похожий образ во время своего ежегодного концерта колядок "Вместе на Рождество" в 2021 году. Будущая британская королева надела красное платье-пальто Catherine Walker Beau Tie с бантом на воротнике.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в блестящих платьях
Писательница сверкала в бирюзовом платье-накидке с пайетками от Jenny Packham на балу-мицве своей дочери Арабеллы в июне 2023 года.
Яркий ансамбль повторил платье принцессы Уэльской, которое она надела на мировую премьеру новой части бондианы "Не время умирать" в сентябре 2021 года. Культовое золотое платье имело изящную закрученную талию и накидку.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в платьях в горошек
Иванка Трамп была замечена в образе от Алессандры Рич в 2018 году.
Тем временем жена принца Уильяма любит платья в горошек и неоднократно появлялась в них на публике.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в белых деловых костюмах
Иванка Трамп появилась в белом костюме в 2019 году, посещая заседание ООН в Нью-Йорке.
Что касается Кейт Миддлтон, то она также является поклонницей однотонных элегантных образов.
Иванка Трамп и принцесса Кейт в платьях Emilia Wickstead
И Кейт, и Иванка были замечены в одинаковых белых платьях Emilia Wickstead. Принцесса Уэльская появилась в элегантном ансамбле на благотворительном поло-матче в сопровождении принца Уильяма.
Напомним, сын Одри Хепберн отреагировал на появление Иванки Трамп в платье, вдохновленном образом его матери.
Также Фокус писал о редком появлении Кейт Миддлтон на шопинге в Лондоне.