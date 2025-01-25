Королевский стиль: когда Иванка Трамп повторяла образы Кейт Миддлтон (фото)

От роскошных вечерних платьев до классических деловых костюмов. За последние годы дочь Дональда Трампа неоднократно повторяла образы принцессы Уэльской.

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Старшая дочь 47-го президента США Дональда Трампа Иванка часто вдохновлялась образами будущей королевы Великобритании Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hello Magazine.

Иванка Трамп и принцесса Кейт в белых бальных платьях

Американская писательница недавно воссоздала гламур старого Голливуда в платье Givenchy Haute Couture во время Бала свободы в Вашингтоне после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Платье было расшито цветочными акцентами и сочеталось с элегантными черными перчатками. В 50-х в похожем платье легендарная актриса Одри Хепберн снялась в фильме "Сабрина".

Для церемонии BAFTA в 2023 году Кейт Миддлтон выбрала ослепительное платье Alexander McQueen с обнаженным плечом. Принцесса Уэльская также добавила пару гладких черных велюровых оперных перчаток и держала в руках темный клатч.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Иванка Трамп и Джаред Кушнер Фото: Getty Images

Иванка Трамп и принцесса Кейт в темно-зеленых ансамблях с поясом

Для официальной церемонии инаугурации отца Иванка Трамп выбрала темно-изумрудный костюм с юбкой Dior. Образ сочетался с соответствующей шляпой и парой кожаных черных перчаток. Пиджак подтягивался на талии узким черным поясом и сочетался с элегантной сумкой Lady Dior.

Изысканный образ дочери дважды американского президента отражал зеленый ансамбль Кейт Миддлтон с марта 2012 года. Пиджак принцессы также был стянут на талии черным поясом с большой золотой пряжкой. В частности, невестка принцессы Дианы продемонстрировала тогда черную шляпку с цветочным акцентом.

Королева Елизавета II и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images Иванка Трамп на инаугурации отца Фото: Getty Images

Иванка Трамп и принцесса Кейт в верблюжьих платьях-пальтах

Во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище накануне инаугурации отца Иванка Трамп надела наряд верблюжьего оттенка от Oscar de la Renta. Пальто было украшено цветочными аппликациями и надето поверх водолазки в тон. Элегантный образ сочетался с парой черных кожаных ботинок и бордовых зимних перчаток.

Подобный ансамбль носила жена принца Уильяма в ноябре 2022 года, когда она надела светлое пальто Max&Co.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Иванка Трамп и принцесса Кейт в красных платьях-пальтах с бантами

Накануне Иванка Трамп надела красное платье от Suzannah London для Национальной молитвенной службы в Национальном соборе. Наряд был украшен массивным эффектным бантом и сочетался с парой черных перчаток.

А Кейт Миддлтон продемонстрировала похожий образ во время своего ежегодного концерта колядок "Вместе на Рождество" в 2021 году. Будущая британская королева надела красное платье-пальто Catherine Walker Beau Tie с бантом на воротнике.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images Иванка Трамп с семьей Фото: instagram @ivankatrump

Иванка Трамп и принцесса Кейт в блестящих платьях

Писательница сверкала в бирюзовом платье-накидке с пайетками от Jenny Packham на балу-мицве своей дочери Арабеллы в июне 2023 года.

Яркий ансамбль повторил платье принцессы Уэльской, которое она надела на мировую премьеру новой части бондианы "Не время умирать" в сентябре 2021 года. Культовое золотое платье имело изящную закрученную талию и накидку.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Иванка Трамп и принцесса Кейт в платьях в горошек

Иванка Трамп была замечена в образе от Алессандры Рич в 2018 году.

Тем временем жена принца Уильяма любит платья в горошек и неоднократно появлялась в них на публике.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images Иванка Трамп Фото: Getty Images

Иванка Трамп и принцесса Кейт в белых деловых костюмах

Иванка Трамп появилась в белом костюме в 2019 году, посещая заседание ООН в Нью-Йорке.

Что касается Кейт Миддлтон, то она также является поклонницей однотонных элегантных образов.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Иванка Трамп и принцесса Кейт в платьях Emilia Wickstead

И Кейт, и Иванка были замечены в одинаковых белых платьях Emilia Wickstead. Принцесса Уэльская появилась в элегантном ансамбле на благотворительном поло-матче в сопровождении принца Уильяма.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Напомним, сын Одри Хепберн отреагировал на появление Иванки Трамп в платье, вдохновленном образом его матери.

Также Фокус писал о редком появлении Кейт Миддлтон на шопинге в Лондоне.