"Я не удивлен": сын Одри Хепберн отреагировал на платье Иванки Трамп для инаугурации

По словам Шона Хепберна Феррера, семью его матери с Трампами связывала многолетняя дружба.

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Платье дизайнера Юбера де Живанши, которое изначально было создано для Одри Хепберн в фильме 1954 года "Сабрина, надетое Иванкой Трамп на инаугурационный бал ее отца, 47-го президента США Дональда Трампа, произвело фурор. Неудивительно, что не обошлось без сравнения бизнесвумен и культовой актрисы. По поводу наряда дочери президента высказался и 64-летний сын Одри Шон Хепберн Феррер, озвучив свое мнение Daily Mail.

"Неудивительно, что, выросшая в семье, где имя нашей матери было на слуху, она решила черпать вдохновение в ней, искать высшую элегантность и класс для такого случая, как этот – инаугурация и 32-я годовщина смерти нашей матери и, прежде всего, день Мартина Лютера Кинга", – отметил он.

Он напомнил, что мачеха Дональда и Иванки Марла Энн Мейплз заседала в консультативном совете Детского фонда Одри Хепберн в начале 1990-х годов. Однажды Фонд провел благотворительное мероприятие для сводной сестры Иванки Тиффани в честь ее первого дня рождения, названное "Завтрак с Тиффани" в честь фильма Одри 1961 года "Завтрак у Тиффани".

Мать Иванки Ивана, первая жена Дональда, также состояла в длительных отношениях с Рофредо Гаэтани, старшим сыном Лориана Гаэтани, одного из друзей детства и жизни Одри из семьи Хепберн.

По словам мистера Шона Хепберна Феррера, решение Иванки отдать дань уважения его матери подчеркивает, что она является "якорем" для многих знаменитостей:

"За последние 71 год ее наследие стало транспоколенческим и транснациональным. Ее элегантность, которая коренится в ее внутренней красоте и духе, часто является точкой отсчета, якорем для многих знаменитостей, актрис и моделей в эти времена, когда мы, кажется, несколько заблудились".

А вот что касается мнения о разнице политических взглядов Иванки и его матери, Шон ответил, что Одри, посол ЮНИСЕФ, "боролась за бесправных детей во всем мире, независимо от идеологической среды, в которой они родились".

Об Иванке он предположил, что ее взгляды больше соответствуют взглядам Марианны Бадде, левого епископа Вашингтона, которая утверждала, что трансгендерные дети "опасаются за свои жизни" из-за того, что Дональд находится в Овальном кабинете.

Одри Хепберн родилась в семье голландской баронессы Эллы ван Хеемстры и британо-австрийского бизнесмена Джозефа Хепберна-Растона. Она смело несла послания голландского сопротивления во время нацистской оккупации и так и не смогла смириться с ранней связью своей матери с нацистами.

Одри Хепберн с маленьким Шоном Фото: Getty

Описывая свой опыт во время Второй мировой войны в своей биографии "Голландская девушка", Роберт Матцен сказал, что она "боялась, что нацистское прошлое Эллы погубит ее карьеру. Тем не менее Одри оставалась близка со своей матерью.

Актриса была номинирована на пять премий "Оскар" и получила награду в 1953 году за свою роль в фильме "Римские каникулы". Помимо работы в кино, она посвятила свою жизнь защите прав детей, живущих в нищете. В декабре 1992 года звезда получила Президентскую медаль Свободы США в знак признания ее работы в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Год спустя она скончалась от рака брюшной полости.

Ранее Фокус писал, что после того, как Иванка Трамп появилась в платье Oscar de la Renta, в соцсетях призывают бойкотировать бренд.