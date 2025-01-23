"Я не здивований": син Одрі Хепберн відреагував на сукню Іванки Трамп для інавгурації

За словами Шона Хепберна Феррера, сім'ю його матері з Трампами пов'язувала багаторічна дружба.

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Сукня дизайнера Юбера де Живанши, яку спочатку було створено для Одрі Хепберн у фільмі 1954 року "Сабріна", одягнена Іванкою Трамп на інавгураційний бал її батька, 47-го президента США Дональда Трампа, викликала фурор. Не дивно, що не обійшлося без порівняння бізнесвумен і культової актриси. З приводу вбрання дочки президента висловився і 64-річний син Одрі Шон Хепберн Феррер, озвучивши свою думку Daily Mail.

"Тож не дивно, що, яка виросла в сім'ї, де ім'я нашої матері було на слуху, вона вирішила черпати натхнення в ній, шукати вищу елегантність і клас для такої нагоди, як ця — інавгурація та 32-га річниця смерті нашої матері і, перш за все, день Мартіна Лютера Кінга", – зазначив він.

Він нагадав, що мачуха Дональда та Іванки Марла Енн Мейплз засідала в консультативній раді Дитячого фонду Одрі Хепберн на початку 1990-х років. Одного разу Фонд провів благодійний захід для зведеної сестри Іванки Тіффані на честь її першого дня народження, названий "Сніданок з Тіффані" на честь фільму Одрі 1961 року "Сніданок у Тіффані".

Мати Іванки Івана, перша дружина Дональда, також мала тривалі стосунки з Рофредо Гаетані, старшим сином Лоріана Гаетані, одного з друзів дитинства і життя Одрі з сім'ї Хепберн.

За словами містера Шона Хепберна Феррера, рішення Іванки віддати данину поваги його матері підкреслює, що вона є "якорем" для багатьох знаменитостей:

"За останні 71 рік її спадщина стала транспоколінською і транснаціональною. Її елегантність, яка корениться в її внутрішній красі та дусі, часто є точкою відліку, якорем для багатьох знаменитостей, акторок і моделей у ці часи, коли ми, здається, дещо заблукали".

А ось що стосується думки про різницю політичних поглядів Іванки та його матері, Шон відповів, що Одрі, посол ЮНІСЕФ, "боролася за безправних дітей у всьому світі, незалежно від ідеологічного середовища, в якому вони народилися".

Про Іванку він припустив, що її погляди більше відповідають поглядам Маріанни Бадде, лівої єпископки Вашингтона, яка стверджувала, що трансгендерні діти "побоюються за свої життя" через те, що Дональд перебуває в Овальному кабінеті.

Одрі Хепберн народилася в сім'ї голландської баронеси Елли ван Хеемстри і британо-австрійського бізнесмена Джозефа Хепберна-Растона. Вона сміливо несла послання голландського опору під час нацистської окупації і так і не змогла змиритися з раннім зв'язком своєї матері з нацистами.

Одрі Хепберн із маленьким Шоном Фото: Getty

Описуючи свій досвід під час Другої світової війни у своїй біографії "Голландська дівчина", Роберт Матцен сказав, що вона "боялася, що нацистське минуле Елли згубить її кар'єру. Проте Одрі залишалася близькою зі своєю матір'ю.

Актриса була номінована на п'ять премій "Оскар" і здобула нагороду 1953 року за свою роль у фільмі "Римські канікули". Крім роботи в кіно, вона присвятила своє життя захисту прав дітей, які живуть у злиднях. У грудні 1992 року зірка отримала Президентську медаль Свободи США на знак визнання її роботи як посла доброї волі ЮНІСЕФ.

Рік потому вона померла від раку черевної порожнини.

Раніше Фокус писав, що після того, як Іванка Трамп з'явилася в сукні Oscar de la Renta, у соцмережах закликають бойкотувати бренд.