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Стиль життя

Принц Луї дебютував як фотограф та зняв Кейт Міддлтон (фото)

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Фото: Getty Images | Принц Луї та Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма у вересні 2024 завершила курс хіміотерапії, а в січні 2025 повідомила про ремісію. Тепер вона намагається ще більше вільного часу проводити з родиною.

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Шестирічний принц Луї дебютував як фотограф, знявши свою маму Кейт Міддлтон у лісі. Кадр опубліковано на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram напередодні Дня боротьби з раком 4 лютого.

Майбутня королева Великої Британії у вересні 2024 завершила курс хіміотерапії, а в січні 2025 повідомила про ремісію. Тепер вона намагається ще більше вільного часу проводити з родиною.

На новій світлині мама трьох дітей позувала під час прогулянки лісом, піднявши руки. А автором знімку став молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма – Луї.

"Не забувайте плекати все те, що лежить за межами хвороби. Кетрін", – йдеться в підписі до кадру.

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Кейт Міддлтон
Фото: princeandprincessofwales/instagram

Фото та побажання від майбутньої британської королеви випущено напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком, який відзначають 4 лютого.

Напередодні Кейт Міддлтон вирішила взагалі не ділитися інформацією про свої образи.

"Вона займається роботою, яка її цікавить і яка є дуже для неї важливою, а люди просто обговорюють те, у що вона одягнена", — зазначило джерело Mirror.

Окрім принца Луї, Кетрін та її чоловік принц Вільям виховують доньку Шарлотту та сина Джорджа.

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Кейт Міддлтон з дітьми
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон хоче помиритися з принцом Гаррі.

Також Фокус писав про зустріч принцеси Уельської з важкохворими дітьми.