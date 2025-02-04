Принц Луї дебютував як фотограф та зняв Кейт Міддлтон (фото)
Дружина принца Вільяма у вересні 2024 завершила курс хіміотерапії, а в січні 2025 повідомила про ремісію. Тепер вона намагається ще більше вільного часу проводити з родиною.
Шестирічний принц Луї дебютував як фотограф, знявши свою маму Кейт Міддлтон у лісі. Кадр опубліковано на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram напередодні Дня боротьби з раком 4 лютого.
Майбутня королева Великої Британії у вересні 2024 завершила курс хіміотерапії, а в січні 2025 повідомила про ремісію. Тепер вона намагається ще більше вільного часу проводити з родиною.
На новій світлині мама трьох дітей позувала під час прогулянки лісом, піднявши руки. А автором знімку став молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма – Луї.
"Не забувайте плекати все те, що лежить за межами хвороби. Кетрін", – йдеться в підписі до кадру.
Фото та побажання від майбутньої британської королеви випущено напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком, який відзначають 4 лютого.
Напередодні Кейт Міддлтон вирішила взагалі не ділитися інформацією про свої образи.
"Вона займається роботою, яка її цікавить і яка є дуже для неї важливою, а люди просто обговорюють те, у що вона одягнена", — зазначило джерело Mirror.
Окрім принца Луї, Кетрін та її чоловік принц Вільям виховують доньку Шарлотту та сина Джорджа.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон хоче помиритися з принцом Гаррі.
Також Фокус писав про зустріч принцеси Уельської з важкохворими дітьми.