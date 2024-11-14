Зйомки в порно допомагають багатодітній матері пережити рідкісну форму раку: чим саме

Як стверджує сама жінка, знімання у відвертих відеороликах підвищило її самооцінку та загалом сприяє піднесеному настрою. Її чоловік згодом також став зніматись у відвертих роликах.

40-річна Жаклін дізналась про рідкісну форму раку, звільнилась з попередньої роботи прибиральниці та почала працювати у порноіндустрії, щоб заробити грошей. Проте результати нової робити приголомшили не лише її, а й чоловіка. Про це пише Daily Star.

"Мама, яка бореться з рідкісною формою раку, знайшла альтернативний спосіб зберігати позитивний настрій — знялася у відвертих сценах зі своїм чоловіком на камеру", — йдеться у матеріалі.

Жаклін має трьох дітей віком 14, 19 і 20 років, які підтримують своїх батьків у їх "бізнесі". Щотижня парі вдається заробляти близько 1800 фунтів стерлінгів.

З посади прибиральниці Жаклін звільнилася після того, як їй діагностували нейроендокринний рак шлунка. Жаклін зрозуміла, що з її здоров'ям щось не так, коли у неї почався кислотний рефлюкс і біль у шлунку. Вона розповіла, що два роки ходила по лікарях, поки її нарешті направили на ендоскопію, де зрештою виявили нейроендокринну пухлину. Паралельно у мами діагностували перніциозну анемію.

В один з днів вона не змогла відпроситися з роботи через погіршення симптомів, тому вирішила взагалі припинити там працювати.

Жаклін знімається в порно вже п'ять років і знайшла справжню пристрасть у своїй новій ролі. Спочатку вона працювала соло.

"Моя сім'я була, м'яко кажучи, шокована, коли я розповіла їм про свій вибір професії. Я завжди була дуже тихою і сором'язливою, тому вони не очікували від мене такого… На щастя, родина підтримувала мене з самого початку. Я дуже відкрито розповідаю про свою роботу і часто сміюся з мамою та сестрою над деякими запитами, які я отримую на камеру", — розповіла жінка.

Жаклін Фото: Supplied

Ідею створити спільний акаунт для пари подав чоловік Жаклін, бо клієнти постійно запитували, як мама виглядатиме з партнером.

Жаклін наголосила, що вважає свою роботу в порноіндустрії "такою, що надає сили". Чоловіки кажуть їй, що обожнюють ті частини її тіла, якими вона завжди соромилася, і це допомогло їй набути впевненості в собі.

"Це дало мені свободу працювати, коли я почуваюся досить добре, і дозволило мені оплачувати рахунки, прислухаючись до свого тіла. Я ніколи не очікувала, що мені це так сподобається і що я буду так добре заробляти — це був великий сюрприз!", — зазначила жінка.

Вона також зізналась, що все ще бореться з недугом, але зазвичай їй вдається контролювати симптоми за допомогою правильного харчування та препаратів.

"Мій рак досить рідкісний і повільно розвивається, тому я ще не проходила ніякого лікування. Натомість я перебуваю під наглядом. Я щороку проходжу ендоскопію, і якщо якась пухлина перевищує 1 см, її видаляють", — пояснила Жаклін.

Нагадаємо, 11 листопада народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що у Раді хочуть декриміналізувати відео для дорослих.

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