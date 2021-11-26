Вілл Сміт розповів про те, як важко зображати секс на екрані

І зізнався, що колись невдало пожартував зі своєї дружини Джади Пінкетт-Сміт

53-річний актор Вілл Сміт зізнався в інтерв'ю, що сексуальні сцени – це найгірша частина акторської гри. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Актору, який завжди перебував у прекрасній фізичній формі, частенько доводилося оголюватися на екрані, і глядачам могло здатися, що немає з цим проблем. Однак, зараз, у шоу Грема Нортона, Вілл зізнався, що секс-сцени завжди завдавали йому незручностей.

[ + – ] Вілл Сміт у фільмі "Я — робот" Фото: Скриншот

Коли ви бачите їх на екрані, ви думаєте: як круто, романтично, музика, вино… але на знімальному майданчику завжди є той, хто тикає в тебе мікрофоном і обов'язково буде той, хто в цей момент буде щось жувати і вирячиться на тебе", — розповів актор.

Вілл зізнався, що якось зло пожартував зі своєї дружини Джади Пінкетт-Сміт. Він якраз хотів познайомити її зі своєю бабусею. На той час вона вже була в літньому віці і була вірянкою. І Вілл, готуючись до візиту Джади, поставив своїй бабусі фільм за участю дружини з тим розрахунком, що коли та зайде до кімнати, якраз розпочнеться еротична сцена.

"Так і сталося, — розповів Вілл. — І тоді моя бабуся подивилася на Джаду і суворо сказала: "У мій час не треба було роздягатися, щоб зніматися у фільмі". А Джада відвела мене вбік і запитала, навіщо я це зробив. Я сказав, що це ж чудовий жарт і ми роками з цього будемо сміятися. Але ось, ми в шлюбі вже 27 років, а вона так і жодного разу з цього не посміялася", — резюмував актор.

Раніше Вілл Сміт розповідав, що вони з Джадою перебувають у полігамному шлюбі. І в юності він мріяв про гарем з Геллі Беррі.