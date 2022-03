Співачку Beyoncé запідозрили у "плагіаті" пісні гурту "Любе" Миколи Расторгуєва

Beyoncé знову запідозрили у нібито плагіаті пісні гурту "Любе", але фронтмен гурту Микола Расторгуєв повідомив, що йому все одно.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Beyoncé запідозрили у плагіаті пісні гурту "Любе" "Ты неси меня, река": хтось з російських фанатів співачки вказав на схожість треку Be Alive з творчістю Миколи Расторгуєва. Цю композицію поп-діва написала для фільму "Король Річард" з Віллом Смітом у головній ролі. Пісня прозвучала на початку церемонії вручення премії "Оскар".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Be Alive була у списку номінантів у категорії "Найкраща пісня", але в підсумку поступилася перемогою треку "No Time to Die" Біллі Айліш.

Цікаво, що подібність двох пісень російськомовні користувачі помітили ще минулого року після прем'єри композиції. Але заради справедливості зазначимо, що лише кілька секунд треку "Be Alivе" віддалено нагадують творчість Миколи Расторгуєва, лідера гурту "Любе".

Сам він у коментарі російським ЗМІ повідомив, що в нього та його країни зараз куди більш суттєві проблеми, "ніж бодатися з якоюсь там Бейонсе".

Зазначимо, що автора пісні "Ты неси меня, река" Ігоря Матвієнка також звинувачували у плагіаті. Говорили, що мелодія нагадує гітарну гармонію композиції 1991 року гурту Europe – Girl From Lebanon.

Як писав раніше Фокус, 29 березня відбулася щорічна церемонія нагородження премії "Оскар". Захід запам'ятався бійкою, яку влаштував актор Вілл Сміт: за грубий жарт на адресу Джади Пінкетт-Сміт ляпас отримав ведучий церемонії Кріс Рок.