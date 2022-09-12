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Стиль жизни

Звезды первой величины отметили день рождения Бейонсе на закрытой диско-вечеринке

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Фото: Instagram beyonce | Бейонсе отметила 41 день рождения с размахом

Поздравить певицу с 41-летием приехали Адель, Ким и Хлои Кардашьян, Меган Фокс и многие другие

Бейонсе, 28-кратная обладательница премии "Грэмми", устроила несколько запоздалую, но очень шикарную вечеринку в честь своего дня рождения. Об этом пишет Daily Mail.

Поздравить звезду с 41-летием съехали десятки звезд. Таблоиды уже пишут, что закрытая диско-вечеринка Бейонсе была круче, чем церемония "Грэмми".

Вечеринка в честь 41-летия Бефонсе

Про само мероприятие известно мало. Дресс-коды был – 1970-е, вечеринка прошла в особняке в Бель-Эйр и длилась с 22.30 и до трех часов ночи.

Папарацци удалось сфотографировать некоторых селебрити, когда они прибывали на мероприятие.

Лиззо на дне рождения Бейонсе

Приехали: Ким и Хлои Кардашьян с матерью Крис Дженнер, Адель со своим бойфрендом Ричем Полом, Меган Фокс и Machine Gun Kelly, Белла Хадид, Drake, Зендая, Лиззо, Лили-Роуз Депп и многие другие.

Особенно впечатляюще выглядела Ким Кардашьян в красном комбинезоне от Balenciaga.

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Но лучше всего тематику вечера поняли, судя по всему, Меган Фокс и Machine Gun Kelly.

Бейонсе родилась 4 сентября, но была занята записью и продвижением своего седьмого по счету альбома Renaissance.

Она устроила роскошную фотосессию, но уже подверглась критике. Оказалось, что слова ее нового хита Heated оскорбляет людей с ДЦП. Певица использовала американское слэнговое слово "spazz", которое означает "сходить с ума".