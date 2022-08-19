Меган Фокс та Колсон Бейкер продемонстрували "мультяшні" образи для побачення (фото)

Пара вміє здивувати цікавими аутфітами, навіть у буденні дні.

36-річна американська акторка Меган Фокс вийшла у світ зі своїм нареченим, музикантом Колсоном Бейкером. Про це пише Daily Mail.

Пара прогулялася у Лос-Анджелесі у наймиліших образах для побачення. Меган обрала для виходу яскраво-блакитні топ, шорти та оверсайз сорочку. Як аксесуари до романтичного аутфіту акторка додала срібні прикраси, рожеву плюшеву сумку та різнокольорову панамку (тренд 2022).

Тим часом Machine Gun Kelly (сценічне ім'я бойфренда Меган Фокс) надягнув яскравий приталений лонгслів з принтом з мультяшним ведмедиком та бегемотом, світло-блакитні штани. До образу співак додав сонцезахисні окуляри, чокер з підвіскою, браслети та брелок на штанах.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер у Лос-Анджелесі

За виходами пари завжди пильно стежать папараці та їхні фанати. Адже на початку 2022 Колсон зробив пропозицію Меган Фокс,то ж найближчим часом очікується розкішна церемонія одруження знаменитостей.

Відомо, що їхнє весілля буде мати помітний готичний відтінок — наречена, швидше всього, обере чорну сукню, а на церемонії будуть криваві ріки.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Splash News

Нагадаємо, Меган Фокс познайомилася з новонародженим сином свого колишнього чоловіка та батька її трьох дітей.

Також Фокус писав про інший "рожевий" образ Меган Фокс та Колсона Бейкера. Пара з'явилася на публіці в образах Барбі та Кена.