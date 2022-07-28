Меган Фокс познайомилася з новонародженим сином колишнього чоловіка

Акторська пара зберегла хороші стосунки після гучного розлучення

36-річна американська акторка Меган Фокс познайомилася з новонародженою дитиною свого колишнього чоловіка, 49-річного актора Браяна Остіна Гріна. Про це пише Page Six.

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Спочатку знаменитість відправила новоспеченим батькам квіти та привітала з поповненням у родині, а згодом вирішила особисто познайомитися з малюком.

Нова кохана актора Шарна Берджесс розповіла, що Меган Фокс добре поладнала із сином свого колишнього чоловіка.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Getty Images

"Було дуже приємно і дивно це бачити", — зазначила молода мама.

Як відомо, 36-річна акторка та мама трьох назвала сина Браяна Остіна Гріна "дуже красивим та милим" малюком. Шарна Берджесс додала, що троє синів її коханого добре порозумілися з молодшим братом.

"Вони одержимі ним. Вони приходять щоранку, крадуться і йдуть навшпиньки, щоб подивитися, чи можуть вони побачити малюка Зейна. Вони цілують його і дуже люблять. Вони думають, що він наймиліше створення у світі", — зізналася Берджесс.

Меган Фокс та Браян Остін Грін були одружені близько десяти років. Від їхнього союзу зростають троє синів.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Instagram meganfox

Наразі акторка вже заручена з новим бойфрендом, музикантом Колсоном Бейкером. То ж найближчим часом очікується розкішна церемонія одруження закоханих.

Нагадаємо, у Браяна Остіна та його нової коханої народилася спільна дитина, яка стала для актора п'ятою.

Також Фокус писав про нещодавню незвичну появу на публіці Меган Фокс та Колсона Бейкера.