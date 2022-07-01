У колишнього чоловіка Меган Фокс і його нової подружки народився син

Браян Остін Грін і його подруга Шарна Берджесс оголосили про народження первістка, якого назвали Зейн Вокер.

Браян Остін Грін, колишній чоловік Меган Фокс, і його нова дівчина Шарна Берджесс оголосили про народження їхньої першої дитини, сина Зейна Вокера. Про це пише Daily Mail.

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Пара повідомила в Instagram, що Берджесс народила їхнього первістка у вівторок, 28 червня.

[ + – ] Браян Остін Грін і його подруга Шарна Берджесс оголосили про народження первістка

"Зейн Вокер Грін народився 28 червня о 12:12", — написав зірка "Беверлі-Гіллз", а Берджесс додала, що її "серце тепер назавжди поза її тілом".

Пара, яка почала зустрічатися в жовтні 2020 року, у лютому повідомила, що чекає на дитину.

[ + – ] Браян Остін Грін і його подруга Шарна Берджесс Фото: Instagram brianaustingreen

У 48-річного Гріна вже є троє дітей від Меган Фокус: дев'ятирічний Ноа, восьмирічний Бодхі та Джорні, якому виповнилося п'ять років. Також у нього є 20-річний син Касій від його колишньої партнерки з серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Ванесси Марсіл.

Грін і Меган Фокс розлучилася в травні 2020 року.

А з Шарною Берджесс Браян Остін Грін познайомився завдяки їхньому спільному другу. Через рік після початку їхніх стосунків Берджесс і Грін стали партнерами, щоб брати участь у 30-му сезоні шоу "Танці із зірками" на каналі ABC. Хоч вони й вибули за три тижні після початку шоу, але Грін назвав це "відмінним досвідом".

Цікаво, але коли Браян і Шарна повідомили про те, що чекають на дитину, Меган Фокс зізналася в інтерв'ю, що була здивована. Вона сказала, що їй навіть на думку не спадало, що вони "намагалися завести дитину".

Шарна у свою чергу розповіла, що коли її стосунки з Браяном вийшли на новий рівень, вона зв'язалася з його колишньою дружиною, щоб прояснити ситуацію, за що Меган була їй вдячна.

Сама Меган Фокс уже заручена з музикантом Колсоном Бейкером. І казала, що не проти ще однієї дитини. Нещодавно актрису запідозрили у вагітності, коли на власному дні народження вона не випила жодної краплі алкоголю. Але вона та Machine Gun Kelly (псевдонім Бейкера) поки не робили заяв щодо цього.