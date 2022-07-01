У бывшего мужа Меган Фокс и его новой подружки родился сын

Брайан Остин Грин и его подруга Шарна Берджесс объявили о рождении первенца, которого назвали Зейн Уокер

Брайан Остин Грин, бывший муж Меган Фокс, и его новая девушка Шарна Берджесс объявили о рождении их первого ребенка, сына Зейна Уокера. Об этом пишет Daily Mail.

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Пара сообщила в Instagram, что Берджесс родила их первенца во вторник, 28 июня.

[ + – ] Брайан Остин Грин и его подруга Шарна Берджесс объявили о рождении первенца

"Зейн Уокер Грин родился 28 июня в 12.12", — написал звезда "Беверли-Хиллз", а Берджесс добавила, что ее "сердце теперь навсегда вне моего тела".

Пара, которая начала встречаться в октябре 2020 года, в феврале сообщила, что ждет ребенка.

[ + – ] Брайан Остин Грин и его подруга Шарна Берджесс Фото: Instagram brianaustingreen

У 48-летнего Грина уже есть трое детей от Меган Фокус: девятилетний Ноа, восьмилетний Бодхи и Джорни, которому исполнилось пять лет. Также у него есть 20-летний сын Кассий от его бывшей партнерши по сериалу "Беверли-Хиллз 90210" Ванессы Марсил.

Грин и Меган Фокс рассталась в мае 2020 года.

А с Шарной Берджесс Брайан Остин Грин познакомился благодаря их общему другу. Через год после начала их отношений Берджесс и Грин стали партнерами, чтобы участвовать в 30-м сезоне шоу "Танцы со звездами" на канале ABC. Хоть они и выбыли через три недели после начала шоу, но Грин назвал это "отличным опытом".

Интересно, но когда Брайан и Шарна сообщили о том, что ждут ребенка, Меган Фокс призналась в интервью, что была удивлена. Она сказала, что ей даже в голову не приходило, что они "пытались завести ребенка".

Шарна в свою очередь рассказала, что когда ее отношения с Брайаном вышли на новый уровень, она связалась с его бывшей женой, чтобы прояснить ситуацию, за что Меган была ей благодарна.

Сама Меган Фокс уже помолвлена со музыкантом Колсоном Бейкером. И говорила, что не против еще одного ребенка. Недавно актрису заподозрили в беременности, когда на собственном дне рождения она не выпила ни капли алкоголя. Но она и Machine Gun Kelly (псевдоним Бейкера) пока не делали заявлений по этому поводу.