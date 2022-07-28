UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Меган Фокс познакомилась с новорожденным сыном бывшего мужа

886
Меган Фокс и Остин Брайан Грин, у бывшего мужа меган фокс родился сын, меган фокс и колсон байкер
Фото: Getty Images | Меган Фокс и Остин Брайан Грин

Актерская пара сохранила хорошие отношения после громкого развода

36-летняя американская актриса Меган Фокс познакомилась с новорожденным ребенком своего бывшего мужа, 49-летнего актера Брайана Остина Грина. Об этом пишет Page Six.

Сначала знаменитость отправила новоиспеченным родителям цветы и поздравила с пополнением в семье, а потом решила лично познакомиться с малышом.

Новая возлюбленная актера Шарна Берджесс рассказала, что Меган Фокс хорошо поладила с сыном своего бывшего мужа.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Фото: Getty Images

"Было очень приятно и странно видеть это", — отметила молодая мама.

Как известно, 36-летняя актриса и мама троих назвала сына Брайана Остина Грина "очень красивым и милым" малышом. Шарна Берджесс добавила, что трое сыновей ее возлюбленного хорошо поладили с младшим братом.

"Они одержимы им. Они приходят каждое утро, крадутся и идут на цыпочках, чтобы посмотреть, могут ли они увидеть малыша Зейна. Они целуют его и очень любят. Они думают, что он самое милое создание в мире", — призналась Берджесс.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин были женаты около десяти лет. От их союза подрастают трое сыновей.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Фото: Instagram meganfox

В настоящее время актриса уже обручена с новым бойфрендом, музыкантом Колсоном Бэйкером. Так что в ближайшее время ожидается роскошная церемония бракосочетания влюбленных.

Напомним, у Брайана Остина и его новой возлюбленной родился общий ребенок, который стал для актера пятым.

Также Фокус писал о недавнем необычном появлении на публике Меган Фокс и Колсона Бэйкера.