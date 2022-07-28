Меган Фокс познакомилась с новорожденным сыном бывшего мужа
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36-летняя американская актриса Меган Фокс познакомилась с новорожденным ребенком своего бывшего мужа, 49-летнего актера Брайана Остина Грина. Об этом пишет Page Six.
Сначала знаменитость отправила новоиспеченным родителям цветы и поздравила с пополнением в семье, а потом решила лично познакомиться с малышом.
Новая возлюбленная актера Шарна Берджесс рассказала, что Меган Фокс хорошо поладила с сыном своего бывшего мужа.
"Было очень приятно и странно видеть это", — отметила молодая мама.
Как известно, 36-летняя актриса и мама троих назвала сына Брайана Остина Грина "очень красивым и милым" малышом. Шарна Берджесс добавила, что трое сыновей ее возлюбленного хорошо поладили с младшим братом.
"Они одержимы им. Они приходят каждое утро, крадутся и идут на цыпочках, чтобы посмотреть, могут ли они увидеть малыша Зейна. Они целуют его и очень любят. Они думают, что он самое милое создание в мире", — призналась Берджесс.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин были женаты около десяти лет. От их союза подрастают трое сыновей.
В настоящее время актриса уже обручена с новым бойфрендом, музыкантом Колсоном Бэйкером. Так что в ближайшее время ожидается роскошная церемония бракосочетания влюбленных.
Напомним, у Брайана Остина и его новой возлюбленной родился общий ребенок, который стал для актера пятым.
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