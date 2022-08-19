Меган Фокс и Колсон Бэйкер продемонстрировали "мультяшные" образы для свидания (фото)

Пара умеет удивить интересными аутфитами, даже в будние дни.

36-летняя американская актриса Меган Фокс вышла в свет со своим женихом, музыкантом Колсоном Бэйкером. Об этом пишет Daily Mail.

Пара прогулялась в Лос-Анджелесе в самых милых образах для свидания. Меган выбрала для выхода ярко-голубые топ, шорты и оверсайз рубашку. В качестве аксессуаров к романтическому аутфиту актриса добавила серебряные украшения, розовую плюшевую сумку и разноцветную панамку (тренд 2022).

Тем временем Machine Gun Kelly (сценическое имя бойфренда Меган Фокс) надел яркий приталенный лонгслив с принтом с мультяшным мишкой и бегемотом, светло-голубые брюки. К образу певец добавил солнцезащитные очки, чокер с подвеской, браслеты и брелок на штанах.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер в Лос-Анджелесе

За выходами пары всегда внимательно следят папарацци и их фанаты. Ведь в начале 2022 Колсон сделал предложение Меган Фокс, так что в ближайшее время ожидается роскошная церемония бракосочетания знаменитостей.

Известно, что их свадьба будет иметь готический оттенок — невеста, скорее всего, выберет черное платье, а на церемонии будут кровавые реки.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер Фото: Splash News

Напомним, Меган Фокс познакомилась с новорожденным сыном своего бывшего мужа и отца ее троих детей.

Также Фокус писал о другом "розовом" луке Меган Фокс и Колсона Бэйкера. Пара появилась на публике в образах Барби и Кена.