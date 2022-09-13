Шуба и бикини. Меган Фокс с женихом в эпатажных образах посетили вечеринку Бейонсе (фото)
Звездная пара еще раз подтвердила статус одной из самых эпатажных в мире шоу-бизнеса.
36-летняя американская актриса Меган Фокс и ее жених Колсон Бэйкер в очередной раз подтверждают статус самой яркой и эпатажной пары Голливуда. Снимками в новых образах звезда глянцевых экранов делится в своих соцсетях.
Звездная пара накануне отправилась на вечеринку в честь 41 дня рождения американской певицы Бейонсе. На громкую вечеринку Меган Фокс и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) пришли в эпатажных и ярких образах из 70-х. 36-летняя актриса продемонстрировала эффектную шубу поверх серебристого бикини и шорт. На ногах знаменитости были туфли на экстремальной платформе и белые гольфы. Волосы Фокс были распущены, а дополнили праздничный аутфит сияющий макияж и несколько минималистических украшений.
Тем временем, Колсон Бэйкер поддержал свою невесту в эпатажном решении и продемонстрировал бело-розовую шубу, фиолетовые брюки и полупрозрачную майку. К аутфиту музыкант добавил трендовые белые очки.
"Темой была роликовая дискотека", — подписала фото с вечеринки Меган Фокс.
В частности на 41-летие Бейонсе были приглашены Зендая, представшая в образе блондинки, Адель, которую заметили на мероприятии с обручальным кольцом, семейство Кардашьян и другие знаменитости.
Меган Фокс и ее младший возлюбленный активно готовятся к свадьбе, поскольку в начале 2022 Колсон Бэйкер сделал предложение 36-летней актрисе. Известно, что торжество состоится в настоящем готическом стиле с реками крови и черным платьем невесты.
Напомним, эпатажные Меган Фокс и Колсон Бэйкер продемонстрировали милые, мультяшные образы для свидания.
Также Фокус подробнее писал о частной вечеринке Бейонсе.