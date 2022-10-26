Меган Фокс вийшла у світ у приголомшливому золотому образі

Акторка явно надихалася мультяшним персонажем Джесікою Реббіт

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Меган Фокс з'явилася на гала-концерті Time100 Next у Нью-Йорку у розкішному золотому образі, натхненному героїнею популярного фільму "Хто підставив кролика Роджера". Про це пише Daily Mail.

Меган вийшла у світ у відкритому золотавому платті з відвертим декольте, що оголює одну ногу. Вже відомо, що акторка вибрала ефектну сукню від бренду Maisonyeya.

Образ вона доповнила клатчем із золотими деталями та золотистими босоніжками.

І щоб підкреслити джерело свого натхнення — тонувала волосся в червоний колір і зробила драматичний макіяж з акцентом на очі та губи.

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Її наречений Колсон Бейкер, відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly, підтримав театральність своєї коханої, з'явившись у чорному готичному вбранні.

Прозорий корсет не приховував його татуювання, а чорний латекс не відвертав увагу його блискучої подруги.

Також на гала-концерті були присутні Дженнет МакКарді, Кеке Палмер, Лілі Коллінз, Лоу Роуч, Джо Елвін та інші знаменитості.

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Говорячи про зірки і новаторів зі списку 2022 року, головний редактор TIME написав: "Справжні зміни вимагають рішучості швидко реагувати на глобальні виклики".

"Лідери, представлені у списку TIME100 Next цього року, продемонстрували цей дух. Вони формують наш світ та вимагають, щоб ми приєдналися до них", — продовжив він у заяві на сайті свого видання.

Нагадаємо, раніше акторка спровокувала чутки про те, що вона збільшила груди. Втім, Меган Фокс ніколи не заперечувала, що робила пластичні операції, доводячи свою зовнішність до досконалості.