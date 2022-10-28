Меган Фокс натякнула, що хоче дітей від Колсона Бейкера

На початку 2022 музикант зробив пропозицію акторці.

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36-річна американська акторка Меган Фокс натякнула, що хоче дітей від свого бойфренда Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly). Про це пише Page Six.

Зірка фільму "Трансформери" з натяком прокоментувала свіжі світлини свого нареченого.

"Ніколи не зустрічала такого чоловіка з такою тілобудовою. Вишуканий, приголомшливо красивий. Убий мене або дозволь завагітніти від тебе. Є тільки один вибір", — зазначила Фокс.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

Про стосунки акторки та музиканта стало відомо ще у 2020, а на початку 2022 Бейкер зробив пропозицію своїй коханій. Очікується, що їхнє весілля буде в готичному стилі, під час якого наречена приміряє чорну сукню, а серед декорацій будуть ріки крові.

36-річна Меган Фокс виховує трьох синів від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Гріном. Тим часом у співака підростає 13-річна донька Кейсі. Спільних дітей у зіркової пари наразі немає.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Instagram machinegunkelly

Втім, Меган Фокс уже кілька разів приписували вагітність у мережі, чутки про яку поки не підтвердились.

Нагадаємо, Меган Фокс та Колсон Бейкер прогулялися в ідеальних парних образах на осінь 2022.

Також Фокус писав про розкішний золотистий образ Меган Фокс, у якому вона вийшла на публіку зі своїм нареченим.