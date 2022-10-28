Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Меган Фокс натякнула, що хоче дітей від Колсона Бейкера

Меган Фокс та Колсон Бейкер, меган фокс вагітна, коли буде весілля меган фокс та колсона бейкера, Machine Gun Kelly
Фото: Instagram meganfox | Меган Фокс та Колсон Бейкер

На початку 2022 музикант зробив пропозицію акторці.

Related video

36-річна американська акторка Меган Фокс натякнула, що хоче дітей від свого бойфренда Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly). Про це пише Page Six.

Зірка фільму "Трансформери" з натяком прокоментувала свіжі світлини свого нареченого.

"Ніколи не зустрічала такого чоловіка з такою тілобудовою. Вишуканий, приголомшливо красивий. Убий мене або дозволь завагітніти від тебе. Є тільки один вибір", — зазначила Фокс.

Меган Фокс та Колсон Бейкер

Про стосунки акторки та музиканта стало відомо ще у 2020, а на початку 2022 Бейкер зробив пропозицію своїй коханій. Очікується, що їхнє весілля буде в готичному стилі, під час якого наречена приміряє чорну сукню, а серед декорацій будуть ріки крові.

36-річна Меган Фокс виховує трьох синів від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Гріном. Тим часом у співака підростає 13-річна донька Кейсі. Спільних дітей у зіркової пари наразі немає.

Меган Фокс та Колсон Бейкер Fullscreen
Меган Фокс та Колсон Бейкер
Фото: Instagram machinegunkelly

Втім, Меган Фокс уже кілька разів приписували вагітність у мережі, чутки про яку поки не підтвердились.

Нагадаємо, Меган Фокс та Колсон Бейкер прогулялися в ідеальних парних образах на осінь 2022.

Також Фокус писав про розкішний золотистий образ Меган Фокс, у якому вона вийшла на публіку зі своїм нареченим.