Меган Фокс з нареченим продемонстрували ідеальні парні образи на осінь (фото)

Пара часто виходить разом у світ у стильних та епатажних луках.

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36-річна американська акторка Меган Фокс з нареченим продемонстрували ідеальні парні образи для осені 2022. Про це пише Yahoo.

Папараці помітили зірку екранів та музиканта Колсона Бейкера (більш відомого як Machine Gun Kelly) в Лос-Анджелесі. Зіркова пара приїхала підтримати виступ Landon Barker в The Roxy Ballroom. Для виходу у світ багатодітна мама обрала куртку кремового відтінку та чорні штани, додавши до аутфіту численні срібні прикраси та залишивши своє волосся розпущеним. Проте родзинкою жовтневого образу Фокс став трендовий хутряний капелюшок.

Тим часом майбутній чоловік акторки продемонстрував утеплений сірий оверсайз костюм, додавши напівпрозору чорну футболку та численні прикраси.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

36-річна Меган Фокс часто демонструє хутряні капелюшки, поєднуючи їх з різноманітними образами.

[ + – ] Меган Фокс

На початку 2022 Колсон Бейкер зробив пропозицію своїй коханій, то ж найближчим часом очікується епатажне весілля зіркової пари. Як відомо, це буде справжня готична церемонія з ріками крові та чорна сукня в нареченої Меган.

Нагадаємо, Меган Фокс придбала наряд українського бренду за понад 30 тисяч гривень.

Також Фокус писав про інші епатажні образи Меган Фокс та її нареченого на вечірці в Бейонсе на честь 41-річчя співачки.